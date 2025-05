Paulo Vieira reage após colunista falar que ele ‘está em tudo’: ‘Engraçado’

Paulo Vieira responde comentário de colunista de celebridades sobre sua presença na Globo e diz dispara: ‘Problema é que eu marco'

O humorista e apresentador Paulo Vieira reagiu ao ver um comentário do colunista Leo Dias sobre sua presença na TV. Durante o Troféu Imprensa, do SBT, o jornalista comentou que o artista estaria aparecendo demais na telinha.

“A Globo está sacrificando demais a imagem do Paulo Vieira. [Ele] está em tudo que é lugar. Acho que são três ou quatro programas no sistema Globo. Eu estou cansando de ver o Paulo Vieira”, afirmou.

Com a repercussão da fala, Paulo Vieira respondeu por meio do X, antigo Twitter. Ele negou que tenha vários programas na Globo. "Eu acho engraçado falar que eu estou em tudo sendo que meu programa só tem 10 episódios por temporada (uma por ano). Ano passado, por exemplo, eu passei o ano todo gravando Pablo e Luisão… não fiz NADA na TV. O problema é que eu marco. Uma aparição e só se fala de mim kkkk", brincou.

Além disso, Paulo agradeceu pela indicação ao Troféu Imprensa. "No mais, eu fiquei muito feliz com a indicação ao troféu imprensa e agradeço ao convite do SBT e da Patrícia Abravanel pra estar no programa. A Globo liberou, mas infelizmente não consegui ir por motivo de agenda. Máximo respeito a todos os colegas", finalizou.

O que é Pablo e Luisão?

Pablo e Luisão é a nova série original Globoplay. A ideia surgiu das histórias que Paulo Vieira contava nas redes sociais sobre o seu pai e o melhor amigo dele. "Baseada em fatos reais e na parceria de Luisão (Ailton Graça), pai do ator e comediante Paulo Vieira, e Pablo (Otavio Muller), seu melhor amigo, a produção conta com 16 episódios, disponíveis juntos na data de estreia. E quem relembra e narra acontecimentos surreais e divertidos da trajetória desses dois sonhadores é o próprio humorista, sob sua ótica na infância e adolescência. Em cena, o artista é interpretado, ainda criança, por Yves Miguel, enquanto seu irmão, Neto, é vivido por João Pedro Martins, e sua mãe, Conceição, por Dira Paes. A série tem criação de Paulo Vieira, direção artística de Luis Felipe Sá e redação final de Paulo Vieira e Maurício Rizzo", informou a emissora.