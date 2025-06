Paulo Vieira detalha superprodução de Pablo e Luisão: 'O maior orçamento'

O humorista Paulo Vieira revelou que Pablo e Luisão, série de comédia do Globoplay, teve um dos maiores orçamentos da emissora

Paulo Vieira revelou recentemente em suas reses sociais que a série Pablo e Luisão, que conta as aventuras de seu pai e do amigo dele, "é o maior orçamento para uma série de comédia na história da Globo".

Em entrevista ao jornal Extra, o humorista falou sobre o custo para fazer a produção. "É o maior orçamento no total, porque são muitos episódios, 16. Mas se você colocar no papel o custo por cada um, ela fica até mais barata que outras", afirmou ele. "Só a cidade cenográfica e a casa da família devem ter ficado em mais de R$ 2 milhões", contou.

A produção precisou ambientar Palmas, capital do Tocantins, nos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. "Palmas, nos anos 2000, mal tinha prédio. Atualmente, está cheia deles, cresceu muito. Lembro que a May (Martins, cenógrafa) fotografava a réplica da cidade, e a gente falava: "Tem alguma coisa errada, não parece Palmas". Aí o Daniel Leite, fotógrafo que viajou comigo durante as gravações do "Avisa lá que eu vou" e tem um olhar muito sensível, matou a charada: "O problema é a terra. Tocantins é cerrado, lá a terra é vermelha. E a gente está gravando no Rio, em meio à Mata Atlântica, a terra aqui é preta". Trouxemos caminhões e caminhões de terra vermelha diretamente do Tocantins e espalhamos pela cidade cenográfica. Aí ficou bom!", recordou.

Paulo ainda contou que eles quase estouraram o orçamento da série com os direitos autorais das músicas usadas nas cenas, e uma que ele queria muito acabou ficando de fora: 'Suddenly I see', da cantora britânica KT Tunstall. Também gastaram muito com o elenco. "A série tem mais de 150 participações especiais! E o principal só tem nomes de peso (Otávio Müller, Ailton Graça e Dira Paes), que segurariam uma novela das nove. Desde o início, eu falava pro Villamarim (diretor de gênero de dramaturgia dos Estúdios Globo): 'Não quero que você trate essa série como uma sitcom de comédia. Trate como um Pantanal'", revelou.

Paulo Vieira reage após colunista falar que ele 'está em tudo'

O humorista e apresentador Paulo Vieira reagiu ao ver um comentário do colunista Leo Dias sobre sua presença na TV. Durante o Troféu Imprensa, do SBT, o jornalista comentou que o artista estaria aparecendo demais na telinha. "A Globo está sacrificando demais a imagem do Paulo Vieira. [Ele] está em tudo que é lugar. Acho que são três ou quatro programas no sistema Globo. Eu estou cansando de ver o Paulo Vieira", afirmou.

Com a repercussão da fala, Paulo Vieira respondeu por meio do X, antigo Twitter. Ele negou que tenha vários programas na Globo. "Eu acho engraçado falar que eu estou em tudo, sendo que meu programa só tem 10 episódios por temporada (uma por ano). Ano passado, por exemplo, eu passei o ano todo gravando Pablo e Luisão… não fiz NADA na TV. O problema é que eu marco. Uma aparição e só se fala de mim kkkk", brincou. Saiba mais!

