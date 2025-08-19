CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Patrícia Poeta fala da expectativas para comandar o 'Encontro' direto da Festa do Peão de Barretos
TV / Novidade

Patrícia Poeta fala da expectativas para comandar o 'Encontro' direto da Festa do Peão de Barretos

A apresentadora Patricia Poeta revela sua expectativa para a edição do programa 'Encontro' direto da Festa do Peão de Barretos e conta suas memórias afetivas com o sertanejo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 22h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Patricia Poeta
Patricia Poeta - Foto: Divulgação

A apresentadora Patricia Poeta comandará uma edição especial do programa Encontro, da Globo, direto da Festa do Peão de Barretos no próximo dia 25 de agosto. O evento celebra a cultura sertaneja em sua forma mais autêntica e emocionante. Tanto que, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a apresentadora compartilhou suas memórias de infância com o gênero sertanejo, suas expectativas para o evento e o que o público pode esperar da transmissão.

Quando questionada sobre suas lembranças com o sertanejo, Patricia Poeta se mostrou apaixonada pela música que tem uma relação íntima com o Brasil. “O sertanejo é quase uma segunda língua do brasileiro, né? (risos) Desde pequena, lembro de ouvir aquelas letras que mais parecem crônicas cantadas, histórias que falavam da gente, dos nossos amores, das nossas cidades. É música que abraça, que acompanha a vida inteira”, afirmou a apresentadora. Para ela, o sertanejo é atemporal e continua firme, trazendo à tona o poder da música de contar histórias e emocionar gerações.

Expectativa para a primeira Festa do Peão de Barretos

Embora Patricia tenha crescido ouvindo e admirando o sertanejo, ela ainda não teve a oportunidade de vivenciar a Festa do Peão de Barretos. “Vai ser a minha primeira vez! Estou numa expectativa gigante. Quero sentir de perto essa energia única, conhecer cada detalhe, cada tradição…”, contou. Para ela, a festa representa a essência da cultura sertaneja, e ela está ansiosa para viver essa experiência de perto, levando ao público toda a grandiosidade do evento.

Como apresentadora e jornalista que viaja por todo o Brasil, Patricia Poeta destaca a riqueza cultural de cada região. “O que me encanta é a regionalidade, esse jeitinho próprio de cada canto do Brasil. A gente vive em um país plural, cheio de cores, sons e sabores diferentes”, disse ela. “É lindo ver como a nossa cultura é múltipla, e isso faz do Brasil um verdadeiro mosaico cultural”, completa, ressaltando a diversidade musical do país.

Sertanejo no coração e na playlist

O sertanejo ocupa um lugar especial no coração de Patricia. Ela conta que sempre foi fã do sertanejo raiz e destaca as duplas que marcaram sua vida: “Chitãozinho & Xororó estão em destaque. São músicas que me remetem a boas lembranças e que nunca saem de moda”, afirmou. Além deles, outros artistas como Matheus e Kauan e Jorge e Mateus também estão na sua playlist. Além do sertanejo, ela revela que o samba também tem um espaço especial em sua vida: “É memória afetiva, é infância, é alegria pura.

Preparativos para o programa de 25 de agosto

Patrícia está trabalhando a todo vapor para o programa especial que será transmitido no dia 25 de agosto. “Estamos preparando um programa cheio de energia e autenticidade. A ideia é levar Barretos para dentro da casa do brasileiro: os bastidores, os shows, as roupas, o estilo de vida sertanejo… Quero mostrar a grandiosidade dessa festa, que é patrimônio cultural do país. Vai ser um verdadeiro mergulho nesse universo que emociona tanta gente. Vou ancorar o programa direto da Arena de Barretos, no coração de onde tudo acontece”, explicou. 

O programa Encontro com Patricia Poeta de 25 de agosto será transmitido do Parque do Peão e terá as presenças de Murilo Rosa, Lucca e a dupla Felipe & Rodrigo. Além disso, a atração terá Desfile de Looks Sertanejos e VTs gravados pela apresentadora durante a festa. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

patricia poetaencontroFesta do Peão de Barretos
Patrícia Poeta Patrícia Poeta  

Leia também

Será?

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

Climão entre Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls? Musa reage sobre os rumores

Vida familiar

Raul Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Raul Gil rompe o silêncio após polêmica com a filha e a neta: ‘Se puderem se retratar'

Novidade

Dani Calabresa - Foto: Juliana Coutinho / Multishow

Dani Calabresa fala sobre a grande final do ‘Prêmio Multishow de Humor – O Reality'

Novidade

Programa do João, do SBT - Foto: Reprodução / SBT

Saiba qual foi a audiência do Programa do João no SBT

VIDA PESSOAL

Poligrafista Jorge Maria - Foto: Reprodução/Multishow

Saiba detalhes da vida de Héctor Bolígrafo, o detector de mentiras do Lady Night

Novidade

Serginho Groisman ganha novo programa na Globo - Foto: Reprodução/Globo

Após 25 anos no comando de Altas Horas, Serginho Groisman ganha novo programa

Últimas notícias

Mc Daniel e Bruna MarquezineMC Daniel reage aos boatos de ter sido barrado na festa de Bruna Marquezine
Virginia FonsecaMédico alerta Virginia Fonseca sobre atitude perigosa para saúde: 'Escute os sinais do corpo'
Alok e RomanaRomana Novais revela que DJ Alok está passando por problema de saúde
Gabi Luthai, Pietro e Teo TelóMenino ou menina? Gabi Luthai e Teo Teló revelam gênero do segundo filho
Patricia PoetaPatrícia Poeta fala da expectativas para comandar o 'Encontro' direto da Festa do Peão de Barretos
Carla DiazMédico alerta sobre doença enfrentada por Carla Diaz: 'Mulheres são as mais atingidas'
Bruna BiancardiBruna Biancardi exibe novas fotos das filhas após polêmica com Amanda Kimberlly
David Hekili Kenui BellAutópsia do ator de 'Lilo & Stitch' revela novos detalhes sobre sua morte
Maiara e MaraisaMaiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa
Maya MassaferaMaya Massafera revela quanto já gastou para mudar aparência
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade