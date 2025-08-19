Patrícia Poeta fala da expectativas para comandar o 'Encontro' direto da Festa do Peão de Barretos

A apresentadora Patricia Poeta revela sua expectativa para a edição do programa 'Encontro' direto da Festa do Peão de Barretos e conta suas memórias afetivas com o sertanejo

A apresentadora Patricia Poeta comandará uma edição especial do programa Encontro, da Globo, direto da Festa do Peão de Barretos no próximo dia 25 de agosto. O evento celebra a cultura sertaneja em sua forma mais autêntica e emocionante. Tanto que, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a apresentadora compartilhou suas memórias de infância com o gênero sertanejo, suas expectativas para o evento e o que o público pode esperar da transmissão.

Quando questionada sobre suas lembranças com o sertanejo, Patricia Poeta se mostrou apaixonada pela música que tem uma relação íntima com o Brasil. “O sertanejo é quase uma segunda língua do brasileiro, né? (risos) Desde pequena, lembro de ouvir aquelas letras que mais parecem crônicas cantadas, histórias que falavam da gente, dos nossos amores, das nossas cidades. É música que abraça, que acompanha a vida inteira”, afirmou a apresentadora. Para ela, o sertanejo é atemporal e continua firme, trazendo à tona o poder da música de contar histórias e emocionar gerações.

Expectativa para a primeira Festa do Peão de Barretos

Embora Patricia tenha crescido ouvindo e admirando o sertanejo, ela ainda não teve a oportunidade de vivenciar a Festa do Peão de Barretos. “Vai ser a minha primeira vez! Estou numa expectativa gigante. Quero sentir de perto essa energia única, conhecer cada detalhe, cada tradição…”, contou. Para ela, a festa representa a essência da cultura sertaneja, e ela está ansiosa para viver essa experiência de perto, levando ao público toda a grandiosidade do evento.

Como apresentadora e jornalista que viaja por todo o Brasil, Patricia Poeta destaca a riqueza cultural de cada região. “O que me encanta é a regionalidade, esse jeitinho próprio de cada canto do Brasil. A gente vive em um país plural, cheio de cores, sons e sabores diferentes”, disse ela. “É lindo ver como a nossa cultura é múltipla, e isso faz do Brasil um verdadeiro mosaico cultural”, completa, ressaltando a diversidade musical do país.

Sertanejo no coração e na playlist

O sertanejo ocupa um lugar especial no coração de Patricia. Ela conta que sempre foi fã do sertanejo raiz e destaca as duplas que marcaram sua vida: “Chitãozinho & Xororó estão em destaque. São músicas que me remetem a boas lembranças e que nunca saem de moda”, afirmou. Além deles, outros artistas como Matheus e Kauan e Jorge e Mateus também estão na sua playlist. Além do sertanejo, ela revela que o samba também tem um espaço especial em sua vida: “É memória afetiva, é infância, é alegria pura.”

Preparativos para o programa de 25 de agosto

Patrícia está trabalhando a todo vapor para o programa especial que será transmitido no dia 25 de agosto. “Estamos preparando um programa cheio de energia e autenticidade. A ideia é levar Barretos para dentro da casa do brasileiro: os bastidores, os shows, as roupas, o estilo de vida sertanejo… Quero mostrar a grandiosidade dessa festa, que é patrimônio cultural do país. Vai ser um verdadeiro mergulho nesse universo que emociona tanta gente. Vou ancorar o programa direto da Arena de Barretos, no coração de onde tudo acontece”, explicou.

O programa Encontro com Patricia Poeta de 25 de agosto será transmitido do Parque do Peão e terá as presenças de Murilo Rosa, Lucca e a dupla Felipe & Rodrigo. Além disso, a atração terá Desfile de Looks Sertanejos e VTs gravados pela apresentadora durante a festa.