Patricia Poeta divide opiniões ao entrevistar pais de jovem que morreu sábado

Patricia Poeta recebe os pais de Herus, morto no sábado em ação policial, no programa Encontro, da Globo, e divide opiniões dos telespectadores

A apresentadora Patricia Poeta dividiu as opiniões dos telespectadores com a sua entrevista com os pais do jovem Herus Guimarães Mendes da Conceição, que morreu no sábado, 7, em uma ação do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar em uma festa junina no Rio de Janeiro. Ele foi morto a tiros e foi enterrado no domingo, 8.

Na manhã desta segunda-feira, 9, o pai e a mãe dele, Fernando e Mônica, estiveram no programa Encontro com Patricia Poeta para falarem sobre a dor de perderem o filho de forma trágica e repentina. A mãe do rapaz chorou durante toda a atração.

Nas redes sociais, os internautas ficaram com as opiniões divididas sobre a postura de Patricia Poeta. Alguns telespectadores elogiaram a forma como ela conduziu a conversa e também a emoção dela ao ouvir o relato da mãe pela morte do filho. “Primeira vez que vejo a Patrícia Poeta realmente emocionada e abalada com um caso”, afirmou um fã. “Patricia Poeta visivelmente abalada”, escreveu outro. “Pela primeira vez eu senti alguma verdade na Patricia Poeta no Encontro”, disse um internauta.

No entanto, alguns internautas criticaram o estilo sensacionalista da entrevista. “O que a Patricia Poeta faz no Encontro não é jornalismo, é sensacionalismo”, afirmou um telespectador. “Gente, como o programa coloca essa mãe nesse estado ao vivo?”, questionou outro. “É ridículo e muito vergonhoso o que o Encontro com Patricia Poeta tem feito com familiares de vítimas de crimes cruéis”, escreveu mais um.

🚨VEJA: Mãe do Herus, adolescente morto a tiros por policiais em festa junina no Rio, relata que não consegue dormir após tudo que aconteceu. #Encontro



pic.twitter.com/q9PY1IrxxC — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) June 9, 2025

Patricia Poeta fez cirurgia

A apresentadora Patrícia Poeta passou por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica em maio. Após o procedimento, ela contou em uma publicação nas redes sociais como está seu processo de recuperação e afirmou que já se sente melhor.

"Não tem aquela frase: “ reage, coloca um cropped?!” Os meus amigos e colegas da TV dizem que “reajo” quando coloco batom vermelho… Quando uso ele, é sinal de que estou começando a voltar ao normal…rs. Eles me conhecem bem…Que bom", iniciou ela na legenda da publicação.

E complementou: "Tô me sentindo melhor, mesmo! Me recuperando bem e me cuidando bastante também. Trabalhando cedinho, mas indo pra casa logo depois pra repousar. Quero ficar 100% o quanto antes! Obrigada, seu Antônio pelo exemplo de cuidado com a saúde hoje no Encontro".

Leia também: Veja detalhes da decoração da cobertura de Patricia Poeta em São Paulo