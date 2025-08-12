CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Deu briga! Participantes do Casos de Família saem na mão no programa
TV / Confusão

Deu briga! Participantes do Casos de Família saem na mão no programa

Discussão no palco do 'Casos de Família' vira briga física e leva Christina Rocha a interromper o programa para checar se psicóloga estava bem

Izabella Nicolau Publicado em 12/08/2025, às 21h31

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Christina Rocha
Christina Rocha - Foto: Reprodução / SBT

Na tarde desta terça-feira, 12, o SBT exibiu uma edição do Casos de Família, comandado por Christina Rocha, com o tema "Sonha em ter bebê e festinhas, mas eu não gosto de pestinhas". A participante Adriana foi ao programa acompanhada do irmão, Luís, e do marido, Ítalo, para discutir o assunto. Porém, a atração terminou em briga!

Logo no início, ela revelou o desejo de ter um filho com o companheiro, mesmo após ter perdido uma gravidez por conta de um empurrão durante uma discussão. "Ele vai me dar um filho de um jeito ou de outro, ou eu pego o melhor amigo dele", disse.

A tensão aumentou quando Ítalo entrou no palco e partiu para cima de Luís. Os dois trocaram agressões físicas e a psicóloga Anahy D'amico precisou se afastar rapidamente para não ser atingida. Christina Rocha interrompeu o momento para verificar se a colega estava bem.

"Que isso! Gente, eita! A coitada da Anahy. Machucou? Eu não estava entendendo nada, eu estava olhando para a plateia", comentou a apresentadora. Anahy respondeu que não chegou a ser tocada, mas admitiu que se assustou com a situação.

Briga ao vivo

A apresentadora seguiu questionando os envolvidos sobre o motivo da briga. "Quem chegou batendo em quem? Como é que foi o negócio, eu nem vi. Você acha bonito, Adriana? Seu irmão e teu marido brigando?", perguntou.

Nesse momento, Ítalo acusou a esposa e o cunhado de comportamento agressivo. "É psicopata, Christina. Ela é doida, ele é psicopata e você também é doida por apoiar ela", disparou.

Christina reagiu de forma firme: "Eu sou doida mesmo. Primeiro tira esses óculos, tem que olhar olho no olho. Você quer que eu apoie um homem que bate em mulher?".

O clima continuou tenso, com Ítalo rebatendo: "Eu saio 5h para trabalhar, para sustentar ela. E ela quer ter um filho comigo? Eu não vou ter filho com ela coisa nenhuma". Adriana, por sua vez, insistiu: "Você vai ter e pronto, acabou. Se você não quer, o seu amigo quer, seu corno".

Christina RochaCasos de Família

Leia também

Mudança

Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila Braga - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de Yudi Tamashiro defende decisão de ir para o Japão: 'Não foi'

Vida pessoal

Datena - Foto: Reprodução / RedeTV

Esposa de Datena sofre acidente doméstico: ‘Quebrou'

SAÚDE

Ana Maria Braga - Foto: Reprodução/Globo

Ana Maria Braga faz relato sobre batalha contra vício: 'Difícil de parar'

ENTREVISTA

Caio Paduan é um profissional consolidado no campo das artes teatrais - Foto: Divulgação

Caio Paduan confessa aprendizados com o amadurecimento: 'O melhor ainda está por vir'

RESILIÊNCIA

Autora descobre câncer durante gravações de novela e continua trabalhando - Foto: João Miguel Júnior/Globo

Autora descobriu câncer durante gravações de novela; descubra quem é

Dia especial

João Silva - Foto: Reprodução/Instagram

João Silva resgata fotos ao lado de Faustão em dia especial: 'Celebro'

Últimas notícias

Christina RochaDeu briga! Participantes do Casos de Família saem na mão no programa
Helena, filha de Neymar Jr e Amanda KimberllyHelena, filha de Neymar, é a cara da tia! Compare a foto das duas
Matteus AmaralMatteus Amaral revela motivo por trás da rinoplastia
Marcelo SangaloFilho de Ivete Sangalo participa da gravação do novo projeto da mãe
Vera Viel está em remissão do câncer, ou seja, sem os sinais da doençaVera Viel desabafa sobre tumor raro e médico aponta: 'Impacta diretamente nos resultados'
Lucas Souza e Suzi SassakiSaiba quem é a nova namorada de Lucas Souza, o ex de Jojo Todynho
Raí exibe foto no hospitalEx-jogador Raí passa por cirurgia e mostra foto no hospital com as filhas
Thais Carla realizou a cirurgia bariátrica em abrilThais Carla desabafa após cirurgia e médica aponta: 'Bariátrica também tem riscos'
Faustão é do signo de touroAstróloga revela segredos profundos de Faustão: 'Força para enfrentar desafios únicos'
Georgina Rodríguez e Cristiano RonaldoValor do anel que Cristiano Ronaldo deu para a noiva é revelado
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade