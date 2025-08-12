Deu briga! Participantes do Casos de Família saem na mão no programa

Discussão no palco do 'Casos de Família' vira briga física e leva Christina Rocha a interromper o programa para checar se psicóloga estava bem

Na tarde desta terça-feira, 12, o SBT exibiu uma edição do Casos de Família, comandado por Christina Rocha, com o tema "Sonha em ter bebê e festinhas, mas eu não gosto de pestinhas". A participante Adriana foi ao programa acompanhada do irmão, Luís, e do marido, Ítalo, para discutir o assunto. Porém, a atração terminou em briga!

Logo no início, ela revelou o desejo de ter um filho com o companheiro, mesmo após ter perdido uma gravidez por conta de um empurrão durante uma discussão. "Ele vai me dar um filho de um jeito ou de outro, ou eu pego o melhor amigo dele", disse.

A tensão aumentou quando Ítalo entrou no palco e partiu para cima de Luís. Os dois trocaram agressões físicas e a psicóloga Anahy D'amico precisou se afastar rapidamente para não ser atingida. Christina Rocha interrompeu o momento para verificar se a colega estava bem.

"Que isso! Gente, eita! A coitada da Anahy. Machucou? Eu não estava entendendo nada, eu estava olhando para a plateia", comentou a apresentadora. Anahy respondeu que não chegou a ser tocada, mas admitiu que se assustou com a situação.

Briga ao vivo

A apresentadora seguiu questionando os envolvidos sobre o motivo da briga. "Quem chegou batendo em quem? Como é que foi o negócio, eu nem vi. Você acha bonito, Adriana? Seu irmão e teu marido brigando?", perguntou.

Nesse momento, Ítalo acusou a esposa e o cunhado de comportamento agressivo. "É psicopata, Christina. Ela é doida, ele é psicopata e você também é doida por apoiar ela", disparou.

Christina reagiu de forma firme: "Eu sou doida mesmo. Primeiro tira esses óculos, tem que olhar olho no olho. Você quer que eu apoie um homem que bate em mulher?".

O clima continuou tenso, com Ítalo rebatendo: "Eu saio 5h para trabalhar, para sustentar ela. E ela quer ter um filho comigo? Eu não vou ter filho com ela coisa nenhuma". Adriana, por sua vez, insistiu: "Você vai ter e pronto, acabou. Se você não quer, o seu amigo quer, seu corno".