Participantes da Dança dos Famosos rebatem críticas de internautas

O elenco do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck, está mostrando que não tem medo de responder às provocações que circulam na internet. Durante uma ação promovida pela Globo nas redes sociais, alguns participantes aproveitaram para reagir a comentários carregados de ironia e críticas diretas, deixando claro que não pretendem deixar nada passar em branco.

Gracyanne Barbosa, constantemente alvo de piadas com ovos desde sua participação no BBB 25, leu mais uma dessas mensagens e reagiu de forma divertida, segurando o alimento na mão: “Amor, vai continuar tendo piadinha. Olha, inclusive, na minha cara”.

Wanessa Camargo também não escapou. Uma publicação dizia que sua participação seria “a prova da decadência na carreira musical”, que ela “jamais chegaria perto de ser uma Sandy” e a acusava de “viver à sombra do pai”. A cantora sorriu e devolveu: “Se decadência é estar na ‘Dança dos Famosos’, então, olha… eu quero essa decadência para sempre, tá bom?”.

Manu Bahtidão também foi alvo: “Ai, tomara que a Manu ‘Cabeção’ seja a primeira eliminada, não suporto ouvir a voz dessa mulher”. Ela retrucou: “Gente, eu canto tão bonito, como é que vocês não aceitam ouvir minha voz?” e ainda brincou: “Quando tô emocionada, eu tendo a ir pra um lado meio que uma cabra”.

Outro alvo foi Álvaro Xaro, que recebeu de um internauta a seguinte mensagem: “Meu Deus! Esse Álvaro quer aparecer mais do que o Luciano Huck. Pensei que ninguém rivalizaria com a Manu Bahtidão em matéria de chatice. Mas olha, esse cara está se esforçando”. O criador de conteúdo digital rebateu na hora: “Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês? É a minha oportunidade, entendeu? A de ser conhecido pelo sofá brasileiro”.

Rodrigo Faro, por sua vez, recebeu a provocação: “Rodrigo desesperado para ganhar emprego na Globo, apelando para literalmente tudo nessa dança”, em comentário que se referia ao momento em que ele abaixou as calças no palco. Ele respondeu com ironia: “É, eu tô desempregado, então as oportunidades que são dadas a gente precisa agarrar. Cada um entra na Globo de um jeito, né? Uns entram mostrando a cara, eu apareci primeiro mostrando a b*nda”.

Até mesmo o sertanejoLuan Pereira entrou no clima, após um comentário desejar que ele ou Manu Bahtidão fossem os primeiros eliminados. Ele respondeu com humor: “Não vai ter jeito, né? O paizinho tem o gingado na cintura, e eu só lamento”.

O elenco, anunciado no dia 3 de agosto, conta com 16 participantes, entre eles estão: Wanessa Camargo, Álvaro, Duda Santos, David Junior, Cátia Fonseca, Richarlyson, Fernanda Paes Leme, Nicole Bahls, Luan Pereira, Silvero Pereira, Allan Souza Lima, Tereza Seiblitz, Gracyanne Barbosa e Rodrigo Faro. Lucas Leto entrou no Grupo D no lugar de MC Livinho, que deixou a disputa para cuidar da saúde.

Confira os vídeos:

