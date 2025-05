Paolla Oliveira comenta sobre interpretar Heleninha: 'Me redescobrindo'

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira comentou sobre o processo de interpretar Heleninha no remake da novela Vale Tudo, da Rede Globo

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 37 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 9, a atriz publicou várias imagens em que aparece caracterizada como Heleninha Roitman no remake da novela Vale Tudo, exibida pela Rede Globo.

No carrossel, Paolla também postou um vídeo em que aparece visivelmente emocionada. "Essa é a minha cara quando a gente sai desse estúdio e o coração fica assim ó... É uma metralhadora de emoções essa moça Heleninha. Mas eu sou muito apaixonada. Nem sei dizer", disse ela.

Na legenda, a famosa ainda ressaltou as dificuldades de interpretar Heleninha, que possui problemas com álcool. "Há álbuns que não cabem em fotografias. Alguns são feitos de silêncio. Heleninha é uma personagem complexa e cheia de camadas e a cada exposição surge uma nova. Descobrindo e me redescobrindo por ela", escreveu a atriz.

Bastidores

A atriz Paolla Oliveira compartilhou um vídeo revelando como é uma gravação de sua personagem Heleninha em Vale Tudo. Na quinta-feira, 8, a intérprete de Heleninha mostrou como é feita a cena e chamou a atenção com a dinâmica.

Gravando o momento em que sua personagem faz uma exposição e fica sabendo que Ivan (Renato Góes), por quem está apaixonada, é comprometido com Raquel (Taís Araujo), a loira surgiu repetindo alguns momentos e sendo direcionada pela produção.

"Oi, bastidores de Vale Tudo? Sim, temos! Segue em anexo", postou o vídeo atuando com os colegas e fazendo o momento onde acontecerá a segunda recaída de Heleninha na novela das nove.

Assim como ela, Taís Araujo também postou fotos exibindo os bastidores da cena tensa, que foi ao ar na quarta-feira, 7. Para quem não acompanhou Vale Tudo, Raquel foi à exposição de Heleninha com Ivan. Ao ser apresentada para a personagem de Paolla Oliveira como mulher dele, a loira ficou abalada e acabará tendo sua segunda recaída na novela.

