Paola Carosella volta ao 'MasterChef Brasil' após 5 anos: 'Muito feliz'

Ex-jurada do 'MasterChef Brasil', Paola Carosella estará na nova temporada do programa culinário da Band; saiba detalhes

Paola Carosella está prestes a viver um momento bastante emocionante em sua carreira! Longe do 'MasterChef Brasil' há cinco anos, a renomada chef recebeu um convite para voltar à cozinha do programa.

Ex-jurada da atração, Paola retornará ao reality culinário somente para uma participação especial na 12ª edição. A novidade foi anunciada por ela na noite de quarta-feira, 21, através das redes sociais, junto com Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

" Voltar é uma festa! Porque volto a ver meus amigos, volto a ver as pessoas que eu amo e num lugar que me transformou. Estou muito feliz! Pra mim, é uma maneira de fechar uma fase da minha vida muito importante, que foram os últimos 12 anos. É uma chave de ouro para fechar um momento e começar outros", declarou a chef ao portal 'Hugo Gloss'.

Paola Carosella deixou a Band em 2021 e assinou contrato com a TV Globo. Na nova emissora, ela estreou como jurada no programa 'Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua', ao lado do chef João Diamante. Além disso, a famosa também possui um programa próprio no GNT chamado 'Alma de Cozinha'.

A nova temporada do 'MasterChef Brasil', exibida na Band, estreia na próxima terça-feira, 27.

Por que Paola Carosella saiu do MasterChef?

Em entrevista à Veja São Paulo, Paola Carosella citou os motivos que influenciaram a decisão de deixar a bancada de jurados do 'MasterChef Brasi'. "Três coisas me fizeram tomar a decisão. A primeira, entendia que os restaurantes iam me necessitar muito. Era fazer o MasterChef ou continuar remando para tocar e manter o Arturito. O La Guapa é diferente porque a locomotora é o Benny [Goldenberg]", disse.

"O segundo e mais importante motivo foi a família. Cresci num ambiente tão solitário e para mim ser uma mãe presente tornou-se a prioridade", acrescentou Paola Carosella, que é mãe de Francesca. "A terceira coisa é que, assim como os dois primeiros anos do programa foram muito desafiantes, o terceiro, o quarto e o quinto, deliciosos, senti que tinha o risco de entrar no piloto automático, de parar de me surpreender", finalizou a chef.

