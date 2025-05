Otaviano Costa chega aos 52 anos; artista foi animador de plateia na Globo antes da fama

Apresentador, radialista e ator, Otaviano Costa iniciou carreira na Globo como animador de plateia e ator de pegadinhas no Domingão do Faustão

No dia 12 de maio,Otaviano Costa chega aos 52 anos. Apresentador, radialista e ator, o artista foi animador de plateia na Globo antes de conquistar fama no meio televisivo. Otaviano se mudou para São Paulo aos 17 anos e conseguiu o primeiro emprego na Rádio Jovem Pan, passando pelo SBT, CNT, Band, Record e Globo, onde estreou como animador de plateia no Domingão do Faustão. Saiba mais sobre a trajetória do aniversariante.

Nos bastidores do show

Antes de conquistar os holofotes da televisão brasileira, Otaviano Costa viveu os bastidores com intensidade. Natural de Cuiabá, ele desembarcou em São Paulo aos 17 anos e encontrou na rádio o seu primeiro grande palco. Ainda nos anos 1990, foi locutor da Jovem Pan no programa Pandemônio, onde exercitou desde cedo o jogo de cintura e o carisma que mais tarde se tornariam sua marca registrada.

A transição para a televisão foi rápida: no mesmo período, estreou como apresentador na MTV e também como ator na Escolinha do Golias, no SBT. Mas foi na Rede Globo, como animador de plateia do Domingão do Faustão, que Otaviano se aproximou do ritmo dos grandes programas e entendeu a relação íntima entre plateia, câmeras e apresentador — universo que ele dominaria anos mais tarde.

Em suas redes sociais, o artista compartilhou um post comemorando os 60 anos da emissora: "E o mais legal e louco é imaginar como comecei na TV Globo, trabalhando no Domingão do Faustão, em 1997, como ator de pegadinhas. Sim, eu era o 'Ivo Holanda' do Fausto. Posteriormente, me tornei repórter dele", relembra.

Entre emissoras e formatos

A projeção nacional veio em 1999, quando Otaviano assumiu o Programa H, na Band, no lugar de Luciano Huck (53). Em seguida, sua carreira passou por um turbilhão criativo: ele apresentou game shows na Record como Jogos de Família e No Vermelho, integrou o time do Domingo Espetacular e voltou a atuar em novelas, ganhando destaque como Bruno em Amor e Intrigas, papel que lhe rendeu indicações e prêmios como o de Ator Revelação no Prêmio Contigo! de TV.

A atuação bem-sucedida o levou de volta à Globo, onde brilhou em tramas como Caras & Bocas, Morde & Assopra e Salve Jorge. A partir de 2012, integrou o elenco fixo do Amor & Sexo, ao lado de Fernanda Lima (47), e mostrou um lado mais opinativo e descontraído. A versatilidade o levou ao Vídeo Show, primeiro como repórter e depois como apresentador titular, onde comandou o programa até 2018.

Ao longo de sua carreira, o apresentador não teve medo de arriscar: criou seu próprio talk show digital, OtaLab, apostou em formatos autorais como Tá Brincando — um programa aos sábados que tentou rejuvenescer a programação da Globo, mas teve audiência aquém do esperado — e se lançou em realities como Extreme Makeover Brasil.

Em 2022, migrou para o SBT e comandou o Mestres da Sabotagem, que evoluiu para o Cozinhe se Puder, em parceria com a Discovery.

Momento de recomeços

Seu retorno à Band em 2025 para apresentar a nova versão do Melhor da Noite marca um ciclo curioso em sua trajetória, já que ele volta à casa que o projetou como apresentador há mais de duas décadas, agora como um nome maduro e consolidado no entretenimento nacional.

Para além das telinhas, o artista também viveu momentos marcantes em sua vida pessoal. Em julho de 2024, Otaviano revelou que precisou passar por uma cirurgia cardíaca por conta de um aneurisma na aorta. O diagnóstico veio após dores abdominais, e o apresentador compartilhou o processo de recuperação nas redes sociais.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, o artista relembrou o procedimento médico e se emocionou ao falar deste período de sua saúde: "Essa página nunca vai ser virada", declarou.

