O que aconteceu com Ana Paula Arósio, a Giuliana de Terra Nostra? Veja como ela está 26 anos depois

A novela Terra Nostra retorna à programação da TV Globo nesta segunda-feira, 1, na faixa vespertina Edição Especial. O sucesso de Benedito Ruy Barbosa, que foi ao ar originalmente entre setembro de 1999 e junho de 2000, também reacende uma dúvida entre os telespectadores: por onde anda a atriz Ana Paula Arósio, que deu vida a protagonista Giuliana e que, no auge da fama, optou por se afastar dos holofotes?

Ana Paula Arósio começou sua carreira como modelo após ser descoberta em um supermercado aos 12 anos, mas rapidamente chamou atenção pelo talento como atriz. Aos 18, protagonizou o filme ítalo-brasileiro Forever e, pouco depois, fez suas primeiras novelas no SBT: Éramos Seis e Razão de Viver.

Ana Paula Arósio em Hilda Furacão - Foto: Arley Alves/Globo

Logo depois, brilhou em Hilda Furacão (1998), consolidando-se como um dos rostos mais marcantes da teledramaturgia. Aos 24 anos, Ana Paula Arósio deu vida à jovem imigrante italiana apaixonada por Matteo (Thiago Lacerda) em Terra Nostra.

Nos anos seguintes, esteve em 'Os Maias' (2001), 'Páginas da vida' (2006) e a minissérie 'Um só coração' (2004). Além de produções no cinema como 'Celeste & Estrela' (2005) e 'Anita e Garibaldi' (2013). Em 2011, ela decidiu sair do elenco da novela Insensato Coração às vésperas da estreia e alegou motivos pessoais. Desde então, não aceitou outros papéis fixos na TV.

Ana Paula Arósio em Terra Nostra, 1999 - Foto: R. Marques/Globo

Como está Ana Paula Arósio hoje?

A partir daí, a atriz escolheu se afastar da mídia. Morou em uma cidade do interior de São Paulo e, mais tarde, mudou-se para a Inglaterra, onde leva uma vida discreta ao lado do marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro. Eles vivem juntos em Swindon, uma pequena cidade do Sudoeste da Inglaterra, com cerca de 200 mil habitantes, e se dedicam à produção rural, conforme noticiou o jornal Extra.

Em agosto do ano passado, ela fez uma rara declaração sobre sua decisão de se retirar dos holofotes e se dedicar a vida rural na Inglaterra. "Eu já estive nos holofotes, e hoje escolho a luz do sol. Posso até ser dirigida, mas é minha natureza que escolhe os caminhos. Os personagens ficaram nos roteiros, e eu segui a minha essência. Hoje escrevo a minha jornada com as minhas próprias mãos”, Ana Paula relata no vídeo publicitário em que aparece em meio a natureza.

“Minha rotina de força, de energia, de beleza e de alegria, todas se complementam na construção da minha história. Cultivo todo dia o momento de bem-estar e liberdade. Porque no final do dia, sua saúde e felicidade dependem de cada uma das suas escolhas. Por isso, viva a saúde do seu jeito com doses diárias de saúde para seu bem-estar", disse a famosa.

De acordo com o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, a atriz embolsou a quantia de R$ 700 mil para fazer a publicidade e revelar esses detalhes de sua vida pessoal. Aliás, esta não foi a primeira vez que ela usou o gancho de seu retorno à mídia para faturar. Há alguns anos, ela ganhou uma fortuna ao estrelar o comercial de um banco.

Ana Paula Arósio no aeroporto - Foto: Webert Belicio / AgNews

Ana Paula Arósio reapareceu na Globo em projeto especial

Em maio, o Fantástico divulgou que Ana Paula foi uma das entrevistadas no videocast O Futuro Já Começou. Na entrevista, ela relembrou uma história dos bastidores da novela Terra Nostra, quando andava pelos bastidores com um cavalo.

"Eu entrava dentro da sala de edição com um cavalo. Em novela de época a gente sempre usa cavalos. E os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o quebra-coco, que era um cavalo super mansinho", disse ela.

