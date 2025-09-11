'Pílula de Farinha': o novo documentário da HBO Max que relembra um caso que marcou o final dos anos 90
Uma nova série documental da HBO Max promete revisitar um dos maiores e mais polêmicos casos da indústria farmacêutica no Brasil: o escândalo das pílulas de farinha, que marcou o final dos anos 90, resultando em centenas de gestações inesperadas e processos judiciais.
Em Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas, a HBO Max mergulha em um evento que abalou a confiança das mulheres brasileiras nos métodos contraceptivos. Em 1998, a denúncia de que cerca de 600 mil comprimidos do anticoncepcional haviam sido adulterados com placebos, ou "pílulas de farinha", durante testes de embalagem, gerou um caos nacional. O erro do laboratório Schering do Brasil resultou em inúmeras gestações não planejadas e deixou um rastro de famílias desestruturadas, abrindo um debate sobre a responsabilidade da indústria farmacêutica.
A série documental, dirigida por Cassia Dian, dá voz às vítimas desse episódio, como Paloma, Silvana, Meire, Maria Lúcia e Inês. Elas contam os relatos sobre como suas vidas foram viradas de cabeça para baixo. A produção não apenas revisita a apuração jornalística que revelou o escândalo, mas também traz à tona as batalhas judiciais e os desdobramentos emocionais que se seguiram, regados por pressões e tentativas de silenciamento.
Um dos pontos centrais abordados é a misoginia que permeou a condução das investigações, com a tentativa de responsabilizar as próprias vítimas pelas gestações, ignorando a falha do laboratório. O documentário de três episódios ainda explora diferentes teorias sobre como os comprimidos de placebo chegaram ao mercado, adicionando uma camada de mistério e intriga à narrativa.
A produção, que é uma parceria entre a Farra e a Warner Bros. Discovery, estreia no dia 30 de setembro, com novos episódios sendo lançados semanalmente na HBO e na HBO Max.
|Beyoncé adquire propriedade em um vilarejo da Inglaterra e divide opiniões
|Confira 5 looks da C&A que são os queridinhos de Adriana Lima - CARAS Indica
|Abusando do decote e transparência, Margot Robbie chama atenção em Londres
|Futuro de Vini Jr com Virginia é revelado por vidente: 'Química'
|Especialista alerta sobre confusão de Priscila Fantin: 'Extremamente comum'
|Médica explica doença diagnosticada no apresentador João Gordo: 'Não tem cura'
|4 produtos para não 'pagar mico' no The Town; confira dicas valiosas - CARAS Indica
|Estrela da Casa terá oficina com Elize Fleury, que ensina técnicas vocais nas redes sociais
|Miguel Rômulo, de Êta Mundo Melhor!, revela se pretende ter filhos; confira
|Corpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'