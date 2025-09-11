CARAS Brasil
  Novo Documentário da HBO Revive o Escândalo da "Pílula de Farinha" Que Chocou o Brasil
TV / Novidade

Novo Documentário da HBO Revive o Escândalo da "Pílula de Farinha" Que Chocou o Brasil

'Pílula de Farinha': o novo documentário da HBO Max que relembra um caso que marcou o final dos anos 90

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 14h09

Série documental Pílula de farinha: o escândalo que gerou vidas, da HBO
Série documental Pílula de farinha: o escândalo que gerou vidas, da HBO - Foto: Reprodução

Uma nova série documental da HBO Max promete revisitar um dos maiores e mais polêmicos casos da indústria farmacêutica no Brasil: o escândalo das pílulas de farinha, que marcou o final dos anos 90, resultando em centenas de gestações inesperadas e processos judiciais.

A História Por Trás da Série

Em Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas, a HBO Max mergulha em um evento que abalou a confiança das mulheres brasileiras nos métodos contraceptivos. Em 1998, a denúncia de que cerca de 600 mil comprimidos do anticoncepcional haviam sido adulterados com placebos, ou "pílulas de farinha", durante testes de embalagem, gerou um caos nacional. O erro do laboratório Schering do Brasil resultou em inúmeras gestações não planejadas e deixou um rastro de famílias desestruturadas, abrindo um debate sobre a responsabilidade da indústria farmacêutica.

Vítimas e a Luta por Justiça

A série documental, dirigida por Cassia Dian, dá voz às vítimas desse episódio, como Paloma, Silvana, Meire, Maria Lúcia e Inês. Elas contam os relatos sobre como suas vidas foram viradas de cabeça para baixo. A produção não apenas revisita a apuração jornalística que revelou o escândalo, mas também traz à tona as batalhas judiciais e os desdobramentos emocionais que se seguiram, regados por pressões e tentativas de silenciamento.

Um dos pontos centrais abordados é a misoginia que permeou a condução das investigações, com a tentativa de responsabilizar as próprias vítimas pelas gestações, ignorando a falha do laboratório. O documentário de três episódios ainda explora diferentes teorias sobre como os comprimidos de placebo chegaram ao mercado, adicionando uma camada de mistério e intriga à narrativa.

Lançamento e Estrutura dos Episódios

A produção, que é uma parceria entre a Farra e a Warner Bros. Discovery, estreia no dia 30 de setembro, com novos episódios sendo lançados semanalmente na HBO e na HBO Max.

  • Episódio 1 (30 de setembro): Apresenta o início das denúncias e o choque das mulheres que descobriram a gravidez. A apuração jornalística revela que lotes de placebo foram vendidos em todo o país.
  • Episódio 2 (7 de outubro): As investigações buscam respostas sobre como o erro aconteceu e as vítimas tentam reestruturar suas vidas, enquanto buscam reparação na Justiça.
  • Episódio 3 (14 de outubro): Um novo escândalo envolvendo o anticoncepcional agita o caso. As vítimas enfrentam a tensão do parto e a exaustiva luta judicial contra o laboratório.

