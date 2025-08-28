Novela com o ator Can Yaman chega ao Globoplay. Saiba a história

A novela Dolunay, estrelada por Can Yaman e Özge Gürel, estreia no Globoplay no dia 1º de setembro

Os fãs do ator Can Yaman já vão ter uma nova novela dele para maratona! Isso porque a novela Dolunay estreia no Globoplay no dia 1º de setembro.

A trama é protagonizada por Can Yaman e Özge Gürel e traz uma história leve, divertida e envolvente. O enredo apresenta Nazli (Özge), uma jovem e ambiciosa estudante de gastronomia que trabalha em um restaurante em Instambul até conhecer Ferit (Can), um empresário bem-sucedido que a contrata para ser sua chef pessoal. Apesar das rusgas, nasce da convivência uma conexão avassaladora, prometendo momentos de romance e diversão a cada sequência.

Os primeiros 17 capítulos serão lançados no dia 1 de setembro e, a cada segunda-feira, 16 capítulos inéditos serão disponibilizados no catálogo. No Globoplay Novelas, os telespectadores vão conferir a trama a partir de 10 de setembro, de segunda a sábado, a partir das 20h55.

Nazli (Özge Gürel) e Ferit (Can Yaman) na novela 'Dolunay' - Foto: Divulgação

