CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Novela com o ator Can Yaman chega ao Globoplay. Saiba a história
TV / Streaming

Novela com o ator Can Yaman chega ao Globoplay. Saiba a história

A novela Dolunay, estrelada por Can Yaman e Özge Gürel, estreia no Globoplay no dia 1º de setembro

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 13h40

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ferit (Can Yaman) na novela 'Dolunay'
Ferit (Can Yaman) na novela 'Dolunay' - Foto: Divulgação

Os fãs do ator Can Yaman já vão ter uma nova novela dele para maratona! Isso porque a novela Dolunay estreia no Globoplay no dia 1º de setembro.

A trama é protagonizada por Can Yaman e Özge Gürel e traz uma história leve, divertida e envolvente. O enredo apresenta Nazli (Özge), uma jovem e ambiciosa estudante de gastronomia que trabalha em um restaurante em Instambul até conhecer Ferit (Can), um empresário bem-sucedido que a contrata para ser sua chef pessoal. Apesar das rusgas, nasce da convivência uma conexão avassaladora, prometendo momentos de romance e diversão a cada sequência.

Os primeiros 17 capítulos serão lançados no dia 1 de setembro e, a cada segunda-feira, 16 capítulos inéditos serão disponibilizados no catálogo. No Globoplay Novelas, os telespectadores vão conferir a trama a partir de 10 de setembro, de segunda a sábado, a partir das 20h55.

Nazli (Özge Gürel) e Ferit (Can Yaman) na novela 'Dolunay' - Foto: Divulgação
Nazli (Özge Gürel) e Ferit (Can Yaman) na novela 'Dolunay' - Foto: Divulgação
Nazli (Özge Gürel) e Ferit (Can Yaman) na novela 'Dolunay' - Foto: Divulgação
Nazli (Özge Gürel) e Ferit (Can Yaman) na novela 'Dolunay' - Foto: Divulgação
Nazli (Özge Gürel) e Ferit (Can Yaman) na novela 'Dolunay' - Foto: Divulgação
Nazli (Özge Gürel) e Ferit (Can Yaman) na novela 'Dolunay' - Foto: Divulgação

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Can Yamandolunay

Leia também

Novo projeto

Beatriz Reis ganha novo quadro no 'Encontro' - Foto: Globo/ Leo Rosario

Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'

Fortuna

Silvio Santos - Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Viúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil

Novidade

Tati Machado - Foto: Globo/ Manoella Mello

Tati Machado volta à TV como substituta de Ana Maria Braga. Saiba quando

Entrevista

Abiane Souza - Foto: Divulgação

Abiane Souza celebra dois programas na TV Aparecida: ‘Turbilhão de emoções’

Paulo, o Apostolo

Anna Melo revela experiências na série Paulo, o Apostolo - Foto: Reprodução/Record

Atriz Anna Melo fala sobre fé nos bastidores da Record e revela impacto: 'Transformador'

Eita

MC Daniel - Foto: Reprodução / Instagram

MC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck

Últimas notícias

Wanessa Camargo no projeto 'Lado B'Wanessa Camargo anuncia o projeto Lado B: ‘É um presente’
Zé FelipeZé Felipe comenta sobre retorno ao sertanejo: "Saudades"
Beatriz Reis ganha novo quadro no 'Encontro'Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'
Queda de cabelos: 7 produtos para combater a condição7 produtos indicados para combater a queda de cabelo
Duda NagleDuda Nagle compartilha foto com nova namorada e faz declaração: 'Felizardo'
Michelle e Giselle Batista no Restaurante Ibérico, na temporada CARAS Inverno 2025Gastronomia do Restaurante Ibérico surpreende na temporada CARAS Inverno 2025
A atriz Fabiula NascimentoFabiula Nascimento fala dos desafios da mulher moderna: 'Poder de transformação'
Silvio SantosViúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil
Kaká Diniz e Simone MendesMarido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'
Paola Carosella ficou conhecida para o grande público ao ser a jurada da versão brasileira do MasterChefPaola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade