Novela com o ator Can Yaman chega ao Globoplay. Saiba a história

A novela Dolunay, estrelada por Can Yaman e Özge Gürel, estreia no Globoplay no dia 1º de setembro
Os fãs do ator Can Yaman já vão ter uma nova novela dele para maratona! Isso porque a novela Dolunay estreia no Globoplay no dia 1º de setembro.
A trama é protagonizada por Can Yaman e Özge Gürel e traz uma história leve, divertida e envolvente. O enredo apresenta Nazli (Özge), uma jovem e ambiciosa estudante de gastronomia que trabalha em um restaurante em Instambul até conhecer Ferit (Can), um empresário bem-sucedido que a contrata para ser sua chef pessoal. Apesar das rusgas, nasce da convivência uma conexão avassaladora, prometendo momentos de romance e diversão a cada sequência.
Os primeiros 17 capítulos serão lançados no dia 1 de setembro e, a cada segunda-feira, 16 capítulos inéditos serão disponibilizados no catálogo. No Globoplay Novelas, os telespectadores vão conferir a trama a partir de 10 de setembro, de segunda a sábado, a partir das 20h55.
Ver essa foto no Instagram
Paulo, o Apostolo
Atriz Anna Melo fala sobre fé nos bastidores da Record e revela impacto: 'Transformador'
|Wanessa Camargo anuncia o projeto Lado B: ‘É um presente’
|Zé Felipe comenta sobre retorno ao sertanejo: "Saudades"
|Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'
|7 produtos indicados para combater a queda de cabelo
|Duda Nagle compartilha foto com nova namorada e faz declaração: 'Felizardo'
|Gastronomia do Restaurante Ibérico surpreende na temporada CARAS Inverno 2025
|Fabiula Nascimento fala dos desafios da mulher moderna: 'Poder de transformação'
|Viúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil
|Marido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'
|Paola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas