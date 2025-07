Nova temporada do Corrida das Blogueiras? Fih e Edu revelam chances do reality em 2025: 'No processo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Camargo e Fih Oliveira falam sobre nova temporada do Corrida das Blogueiras e MasterChef Creators

A sétima temporada do Corrida das Blogueiras ainda é uma incógnita para este ano na programação da Dia TV. No entanto, existe a possibilidade de o reality show criado pelos influenciadores digitais Edu Camargo e Fih Oliveira, do canal Diva Depressão, ir ao ar no segundo semestre.

Em entrevista à CARAS Brasil, Edu e Fih contam que estão trabalhando a todo vapor para colocar o programa no ar. Sucesso de engajamento nas redes sociais e uma audiência estrondosa, chegando a conquistar mais de um milhão de visualizações por episódio, o projeto ficou de fora dos lançamentos de 2025 da emissora por uma questão comercial.

"Existe uma possibilidade. Apesar de ser uma possibilidade bem pequena, mas existe. Mas tem esperança", conta Camargo, idealizador do projeto de sucesso. "Existe, a gente tá torcendo pra que aconteça", complementa Oliveira sobre uma nova leva de episódios.

Nos bastidores, a dupla que apresentou o MasterChef Creators, versão digital do reality culinário da Band, conta que está em conversas com algumas marcas para colocar o Corrida das Blogueiras no ar. No que depender do público, isso deve se concretizar: "Com insistência talvez venha. Mas estamos aqui no processo", revela.

MasterChef Creators 2?

Em entrevista anterior à CARAS, Marisa Mestiço, diretora-geral do programa da Band, contou sobre o desejo de trabalhar novamente com a dupla de youtubers em outros projetos. Feliz com o resultado dos dois na versão web do formato de sucesso, ela não descarta algo na TV aberta.

À reportagem, Edu comenta a experiência. "Foi um projeto muito legal, foi incrível. Realmente, é uma equipe maravilhosa. Eles estão num formato sem apresentador agora. Mas se tiver mais uma temporada pra internet, a gente tá aí, estamos abertíssimos! Super!", afirma.

"Pra gente foi muito uma realização. Os elogios, todo o tratamento deles foi muito legal, a gente não esperava, sabe? Então, pra gente, foi uma experiência incrível, que a gente amaria repetir. Fica nas mãos aí da Band! Tamo aí, tamo aí!", finaliza Fih, também criador do Corrida das Blogueiras.