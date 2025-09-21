No Domingão, Ludmilla e Brunna Gonçalves detalham processo de concepção de Zuri

A cantora Ludmilla e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, falaram sobre a filha, Zuri, antes de integrarem o júri da Dança dos Famosos

Ludmilla e Brunna Gonçalves foram convidadas para integrar o júri da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, neste domingo, 21, e antes das apresentações, as mamães falaram sobre a filha, Zuri, de quatro meses.

A cantora falou sobre como sua vida se transformou desde a chegada da herdeira. “Coisa mais gostosa do mundo, gente. Eu pensava que eu era uma pessoa feliz, mas agora eu estou vendo que a felicidade de verdade é todo dia chegar em casa e ter a minha filha com aquele sorriso banguelo pra mim, de graça”, disse a artista ao conversar com o apresentador Luciano Huck.

Brunna também contou que amou ficar grávida. “Eu amei gestar, gente, por mim eu ficava grávida amanhã, juro”, confessou a bailarina, que está sendo cobrada pela mãe e pela sogra para ter pelo menos mais dois filhos.

“Ela amou gestar. Eu gestei por uma semana só e já estava morrendo. E ela quer de novo”, contou que Ludmilla. “Ela fez a coleta dos óvulos e teve os sentimentos, a barriga inchada, peito inchado, aqueles sintomas de início da gravidez e ela: ‘eu não quero isso, não é pra mim'”, explicou a ex-BBB.

Em seguida, as mamães explicaram como foi a concepção da filha. Para a gravidez de Zuro, elas optaram pelo método ROPA, sigla para ‘Recepção de Óvulos da Parceira’. “A gente fez o método ROPA , que é o óvulo dela e eles transferem para mim. Então, o óvulo sempre foi dela. É para as duas poder participar”, detalhou Brunna. “É bom a gente explicar isso aqui, porque tem muita gente que tem dúvida”, acrescentou Ludmilla. “É para ter o sangue das duas. Por isso que a gente teve essa decisão”, acrescentou a dançarina.

Brunna revela se planeja ter mais filhos

Brunna Gonçalves não esconde o quanto está feliz por poder viver a maternidade! Casada com a cantora Ludmilla, a dançarina deu à luz Zuri, primeira filha do casal, em maio deste ano, nos Estados Unidos. E, ao que tudo indica, a família deve crescer ainda mais.

Em entrevista ao quadro ‘MaterniDelas’, apresentado por Claudia Raia e Tata Estaniecki, Brunna abriu o jogo e revelou que ela e Ludmilla planejam a vinda de mais filhos futuramente. “Amei gerar, amei gestar. Eu acho que nasci pra isso. Quero ter, não sei mais um ou mais dois”, declarou a dançarina, afirmando que, se depender do casal, a pequena Zuri não será a única herdeira.

Ao longo do bate-papo com as apresentadoras, a esposa de Ludmilla abriu o coração e fez um desabafo ao falar sobre a frustração por não ter conseguido passar por um parto normal. Apesar da tentativa, devido à posição da bebê, foi preciso realizar uma cesárea. Saiba mais!

