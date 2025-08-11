CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Nicole Bahls pede desculpas após ‘mico' na Dança dos Famosos: ‘Erro’
TV / Declaração

Nicole Bahls pede desculpas após ‘mico' na Dança dos Famosos: ‘Erro’

Nicole Bahls foi chamada de 'perdida' por causa de sua performance na Dança dos Famosos e decidiu pedir desculpas aos professores

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 10h59

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Nicole Bahls
Nicole Bahls - Foto: Globo/ Leo Rosario

A apresentadora Nicole Bahls decidiu se pronunciar após ser alvo de críticas e brincadeiras por causa de sua performance na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo. Ela se perdeu no meio da coreografia e errou os passos, o que chamou a atenção dos telespectadores. Depois do seu jeito desengonçado no palco, ela decidiu pedir desculpas publicamente.

Em um post nas redes sociais, a estrela falou sobre o seu erro na coreografia e disse que não vai desistir. "Mesmo com minhas imperfeições, sei que sou amada. O erro de hoje não foi falta de vontade, foi apenas um acontecimento e não vai me fazer desistir de apreender mais e me superar. Pelo contrário, está me ajudando a vencer minha timidez. Obrigada por cada mensagem de carinho e amor, vocês aqueceram meu coração. Pela paciência que sempre tem comigo ,amo vocês e amo fazer vocês fazer vocês sorrirem preenche minha alma . Desculpa aos meus queridos professores @fernandoperrotti @dududancee_ , @jaqueparaense e @ma.fernaandes que são tão dedicados e amorosos comigo todos os dias . Amo vocês fiquem com Deus. Amanhã é um novo recomeço e uma nova chance de acertar", disse ela. 

Então, alguns famosos apoiaram Nicole e escreveram mensagens de carinho nos comentários. Silvero Pereira disse: "Eu vi nos bastidores tudo que você fez. Você se concentrou, você passou os passos da coreografia, você está dedicada e inteira. Te admiro ainda mais". Fernanda Paes Leme comentou: "Um por todooooos. Vamos juntas, amiga! Você é incrível!". Isabelle Nogueira afirmou: "Meu amooor, você é o carisma e o entretenimento purooo em tudo que você se propõe fazer! Da vontade de te assistir. Brilha sempre". 

Nicole Bahls fez lipoaspiração

A apresentadora Nicole Bahls está com o abdômen definido. Ela conquistou sua barriga com gominhos e sequinha por meio da cirurgia plástica. A musa fez a lipoaspiração LAD com o objetivo de remover a gordurinha localizada.

Nas redes sociais, ela exibiu o vídeo do resultado do procedimento e impressionou ao exibir o abdômen trincado. A musa fez o procedimento porque queria definir o seu corpo em regiões que não conseguia secar com exercícios e dieta.

"Eu estou encantada com o meu corpo. Eu queria mudar a forma do meu corpo mas eu nano sabia por onde começar. Mesmo com a atividade física, exercícios e dieta, sempre ficava aquela gordurinha indesejada, localizada”, disse ela.

Resultado da lipoaspiração de Nicole Bahls - Foto: Reprodução / Instagram
Resultado da lipoaspiração de Nicole Bahls - Foto: Reprodução / Instagram
Resultado da lipoaspiração de Nicole Bahls - Foto: Reprodução / Instagram
Resultado da lipoaspiração de Nicole Bahls - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital e empresária Nicole Bahls usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores a respeito de seu pós-cirúrgico. Recentemente, a ex-Panicat realizou uma lipo lad na cintura para deixá-la mais definida.

Por meio de seus stories no Instagram, Nicole contou como tem sido sua recuperação nos últimos dias. "Essa semana foi meio de luta. Resolvi fazer uma lipo lad, só que a recuperação para quem faz lipo, vocês sabem que precisa de uns dias para ir processando todo o negócio, tem que fazer o repouso direitinho, drenagem…", iniciou ela.

Em seguida, Nicole Bahls explicou o motivo para ter realizado a mudança no corpo. De acordo com a famosa, apesar de seguir uma dieta regrada, ela não estava muito satisfeita com a cintura. "Tem umas amigas que falam ‘não precisava’... Gente, eu sou uma embalagem, dependo da minha imagem e quero ficar com a cintura fininha para o verão", brincou a influenciadora.

"Chega o Carnaval e a gente quer colocar alguns looks mostrando mais a cintura, adoro roupa que marca a cintura. Estava incomodada, achando que minha cintura estava um pouco ‘grossinha’. Faço dieta, corro atrás das minhas vacas, mas minha cintura não estava afinando naturalmente, por isso resolvi fazer", continuou ela.

Apesar de ainda estar em recuperação, Nicole Bahls se mostrou bastante contente com o atual resultado do procedimento estético. "Estou feliz, sentindo minha cintura mais fininha. Nesse período ainda estou usando a cinta, serão quase 60 dias usando a cinta", revelou a famosa, por fim.

Leia também: Nicole Bahls revela detalhes de cirurgia plástica: 'Sou uma embalagem'

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Nicole Bahls
Nicole Bahls Nicole Bahls   

Leia também

Desabafo

A atriz Gabriela Spanic, da novela mexicana A Usurpadora - Foto: Reprodução/SBT e Instagram

Gabriela Spanic, de A Usurpadora, revela que foi envenenada: 'Assustadora'

Apoio!

Ana Maria Braga e Faustão - Foto: Reprodução / TV Globo / Band

Ana Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes

Jogo na TV

Patricia Abravanel no Show do Milhão - Foto: Reprodução / SBT

Famoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão ao errar pergunta. Saiba a resposta certa

Bastidores

César Tralli é pai de Manuella Tralli - Foto: Reprodução / Instagram

César Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo

Reality show

Ana Clara apresenta o Estrela da Casa - Foto: Reprodução/Globo

Estrela da Casa: Saiba tudo sobre a nova temporada do reality show da Globo

Novidade

Lucas Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Lucas Lima se torna apresentador ao assumir função no Estrela da Casa

Últimas notícias

Dança dos Famosos 2025 começou a fase de grupos neste domingo, 10Qual foi o melhor grupo da Dança dos Famosos? Vote e escolha!
Arlindo Cruz e Babi CruzAs 5 perguntas fundamentais que Arlindo Cruz fez para Babi Cruz antes do namoro
Camilla Luddington, estrela de Grey's Anatomy, é diagnosticada com doença autoimuneAtriz de Greys Anatomy revela doença autoimune e especialista comenta: 'Não tem cura'
Ana Maria Braga e FaustãoAna Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes
Patricia Abravanel no Show do MilhãoFamoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão ao errar pergunta. Saiba a resposta certa
Ator Welder Rodrigues relatou em entrevista ao Fantástico susto com problema de saúdeMédico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'
Caio BlatCaio Blat faz rara aparição com o filho de 22 anos durante jantar
Neymar Jr e o filho mais velho, Davi LuccaVeja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais
Brooklyn Beckham e Nicola PeltzBrooklyn Beckham exibe as fotos de sua renovação dos votos de casamento
César Tralli é pai de Manuella TralliCésar Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade