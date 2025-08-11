Nicole Bahls pede desculpas após ‘mico' na Dança dos Famosos: ‘Erro’

Nicole Bahls foi chamada de 'perdida' por causa de sua performance na Dança dos Famosos e decidiu pedir desculpas aos professores

A apresentadora Nicole Bahls decidiu se pronunciar após ser alvo de críticas e brincadeiras por causa de sua performance na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo. Ela se perdeu no meio da coreografia e errou os passos, o que chamou a atenção dos telespectadores. Depois do seu jeito desengonçado no palco, ela decidiu pedir desculpas publicamente.

Em um post nas redes sociais, a estrela falou sobre o seu erro na coreografia e disse que não vai desistir. "Mesmo com minhas imperfeições, sei que sou amada. O erro de hoje não foi falta de vontade, foi apenas um acontecimento e não vai me fazer desistir de apreender mais e me superar. Pelo contrário, está me ajudando a vencer minha timidez. Obrigada por cada mensagem de carinho e amor, vocês aqueceram meu coração. Pela paciência que sempre tem comigo ,amo vocês e amo fazer vocês fazer vocês sorrirem preenche minha alma . Desculpa aos meus queridos professores @fernandoperrotti @dududancee_ , @jaqueparaense e @ma.fernaandes que são tão dedicados e amorosos comigo todos os dias . Amo vocês fiquem com Deus. Amanhã é um novo recomeço e uma nova chance de acertar", disse ela.

Então, alguns famosos apoiaram Nicole e escreveram mensagens de carinho nos comentários. Silvero Pereira disse: "Eu vi nos bastidores tudo que você fez. Você se concentrou, você passou os passos da coreografia, você está dedicada e inteira. Te admiro ainda mais". Fernanda Paes Leme comentou: "Um por todooooos. Vamos juntas, amiga! Você é incrível!". Isabelle Nogueira afirmou: "Meu amooor, você é o carisma e o entretenimento purooo em tudo que você se propõe fazer! Da vontade de te assistir. Brilha sempre".

Nicole Bahls fez lipoaspiração

A apresentadora Nicole Bahls está com o abdômen definido. Ela conquistou sua barriga com gominhos e sequinha por meio da cirurgia plástica. A musa fez a lipoaspiração LAD com o objetivo de remover a gordurinha localizada.

Nas redes sociais, ela exibiu o vídeo do resultado do procedimento e impressionou ao exibir o abdômen trincado. A musa fez o procedimento porque queria definir o seu corpo em regiões que não conseguia secar com exercícios e dieta.

"Eu estou encantada com o meu corpo. Eu queria mudar a forma do meu corpo mas eu nano sabia por onde começar. Mesmo com a atividade física, exercícios e dieta, sempre ficava aquela gordurinha indesejada, localizada”, disse ela.

Resultado da lipoaspiração de Nicole Bahls - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital e empresária Nicole Bahls usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores a respeito de seu pós-cirúrgico. Recentemente, a ex-Panicat realizou uma lipo lad na cintura para deixá-la mais definida.

Por meio de seus stories no Instagram, Nicole contou como tem sido sua recuperação nos últimos dias. "Essa semana foi meio de luta. Resolvi fazer uma lipo lad, só que a recuperação para quem faz lipo, vocês sabem que precisa de uns dias para ir processando todo o negócio, tem que fazer o repouso direitinho, drenagem…", iniciou ela.

Em seguida, Nicole Bahls explicou o motivo para ter realizado a mudança no corpo. De acordo com a famosa, apesar de seguir uma dieta regrada, ela não estava muito satisfeita com a cintura. "Tem umas amigas que falam ‘não precisava’... Gente, eu sou uma embalagem, dependo da minha imagem e quero ficar com a cintura fininha para o verão", brincou a influenciadora.

"Chega o Carnaval e a gente quer colocar alguns looks mostrando mais a cintura, adoro roupa que marca a cintura. Estava incomodada, achando que minha cintura estava um pouco ‘grossinha’. Faço dieta, corro atrás das minhas vacas, mas minha cintura não estava afinando naturalmente, por isso resolvi fazer", continuou ela.

Apesar de ainda estar em recuperação, Nicole Bahls se mostrou bastante contente com o atual resultado do procedimento estético. "Estou feliz, sentindo minha cintura mais fininha. Nesse período ainda estou usando a cinta, serão quase 60 dias usando a cinta", revelou a famosa, por fim.

