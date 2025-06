Neto alfineta Catia Fonseca após críticas dela à Band e faz ameaça; vídeo

Não gostou! Craque Neto critica a ex-colega de trabalho Catia Fonseca após pedido de demissão e o marido dela, Rodrigo Riccó, demitido em dezembro

Nesta quinta-feira, 12, o Craque Neto saiu em defeda da Band após a apresentadora Catia Fonseca pedir demissão da emissora e expor o motivo da decisão acusando o canal de não oferecer a estrutura e o suporte necessários . Contratado há 23 anos pelo canal, o apresentador esteve à frente do Melhor da Tarde e disparou uma série de alfinetadas à ex-colega e ao marido dela, o diretor Rodrigo Riccó, demitido em dezembro de 2024.

"Obrigado pela estrutura que a Band tem. Tanto o Thiago no áudio. O Latino que é monstro, vocês todos que trabalham [na emissora]. A gente tem três câmeras aqui, olha como tem estrutura aqui. A estrutura que a gente tem, dá uma olhada aqui, a gente tem câmera aqui, a gente tem o pessoal do áudio aqui, a gente tem a camareira aqui, aqui tem estrutura, a Band tem estrutura, sim, para todos os programas", disse.

"Tem aqui o Pedro, o Marquinhos, a gente tem cabo aqui ó, mostra aqui, aqui é o cabo, a gente tem cabo aqui, sabia? A estrutura a gente tem aqui, a gente tem luz, mostra a luz lá, a gente tem o cara que dá luz aqui ó, o Freddie Mercury, não parece Freddie Mercury? Ele dá luz. Ele já estava aqui às dez e meia da manhã ajustando a luz. Aí nós temos um câmera aqui ó. A gente tem estrutura e muita estrutura aqui", citou.

"A gente pode, talvez não tenha as mesmas máquinas, as mesmas câmeras que a Rede Globo tem ou que a CNN tem, mas nenhuma das televisões aqui desse país tem as pessoas que tem aqui para trabalhar. Então a gente tem estrutura pra tudo. Nunca mais fale isso aí", continuou.

"Tem a estrutura que a Band tem, olha o cenário, você acha que a gente não tem estrutura? Olha o tamanho do telão, olha só. Você tá de brincadeira, então as pessoas têm que ter no mínimo consideração com as pessoas que trabalham, porque aqui tem muita estrutura. A gente carece de melhoria? Carece. Mas a gente carece mais de melhores pessoas, do que melhores câmeras. A gente carece de melhores iluminadores, do que câmeras, do que luz. Na verdade, a nossa luz aqui é a família Band. Essa é a nossa luz", declarou.

Ameaça de exposed

Em seu desabafo, Craque Neto também deixou uma mensagem misteriosa:"E aqueles que acham que eu falei para alguém, vocês fazem o que vocês acharem que têm que fazer. Tá entendido ou não? Se não tiver, tá tudo certo, irmão. E se quiser falar de mim, pode ser na hora, quando e do jeito que quiser. Porque eu vomito tudo que eu sei daqui de 23 anos", ameaçou.

E citou um rumor envolvendo Riccó nos bastidores do Melhor da Tarde: "Isso é em relação a todo mundo que fica aqui, que maltrata câmera, que maltrata diretor, que maltrata iluminador, que maltrata um monte de gente, que maltrata [a todos]. É, mas aí a gente conversa", sugeriu.

