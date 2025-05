Nathália Costa vibra com oportunidade de contracenar com veteranas: 'Química muito linda'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Nathália Costa compartilha bastidores de filme com Marieta Severo e Suzana Pires e revela planos futuros

Aos 16 anos, a jovem atriz Nathália Costa é dona de uma carreira promissora já marcada por projetos de sucesso — um dos mais recentes é o longa Câncer com Ascendente em Virgem, dirigido pela reconhecida Rosane Svartman (55). No filme, Nathália divide cena comMarieta Severo (78) e Suzana Pires(48). Em entrevista à CARAS Brasil, a intérprete vibra ao falar sobre a oportunidade de contracenar com as veteranas: "Química muito linda", declara.

Uma história real

Com quase toda a infância diante das câmeras — começou aos dois anos, na Globo — Nathália assume agora novos desafios. Em Câncer com Ascendente em Virgem, a atriz interpreta Elisa, personagem inspirada na filha da produtora do longa, Clélia. A própria Elisa esteve presente no set durante todo o processo, o que conferiu ao trabalho um peso e uma responsabilidade especiais.

“Ela conversou muito comigo sobre momentos que viveu e percepções que teve durante o tratamento da mãe dela. Foi uma grande inspiração pra mim, pra pegar um pouco da personalidade, das características dela”, conta a atriz.

Consciente do tamanho da tarefa, a intérprete se dedicou a representar a realidade de Elisa com respeito e autenticidade: “Acho que interpretar uma personagem que já existe na vida real é uma responsabilidade muito grande e precisa de um cuidado muito grande”, pontua.

Ao longo das gravações, essa atenção ao detalhe foi intensificada pela própria direção minuciosa de Rosane Svartman. “Ela tem um olhar cinematográfico muito sensível. Ver como ela pensa cada cena, cada iluminação, cada detalhe… foi realmente uma honra”, afirma.

Três gerações em cena

Dividir o set com Marieta Severo e Susana Pires não apenas enriqueceu a experiência artística, mas também gerou aprendizados que, como Nathália conta, pretende levar por toda a vida: “A Marieta me ensinou sobre preparação vocal, concentração. A Suzy me ensinou sobre naturalidade nas cenas. As duas me ensinaram muita coisa”, lembra.

Uma das cenas mais marcantes, segundo a atriz, foi justamente a do momento delicado em que sua personagem e a da Marieta raspam o cabelo de Clara (Susana Pires), que vive a mãe em tratamento contra o câncer. “Só podíamos fazer uma vez. Era muita responsabilidade. Mas acho que foi feito com muito cuidado, de uma forma sensível, pra que as pessoas entendam o assunto de uma forma mais leve”, diz.

Para a atriz, o uso da comédia foi fundamental para tratar a doença com naturalidade. “A comédia traz essa normalidade, que mostra que o câncer não precisa ser uma sentença de morte. Pode ser uma nova forma de enxergar a vida”, defende. Para ela, a força do filme está justamente no retrato da dinâmica familiar: três mulheres de gerações diferentes unidas por amor e coragem.

Entre os sets e a vida

Enquanto mergulhava nos dramas e reflexões do roteiro, Nathália também equilibrava os bastidores com uma adolescência vivida com intensidade. “Eu ia pro set direto de uma festa ou de um show da Taylor Swift”, lembra de bom humor. “Teve um dia em que cheguei completamente rouca, e justamente era uma cena em que eu precisava gritar e discutir. Não tinha voz, porque tinha acabado de sair de dois dias seguidos de show.”

A leveza com que encara essa conciliação entre trabalho e juventude demonstra o amadurecimento precoce de quem está no ofício há muitos anos, mas ainda preserva o encantamento pela profissão. “Tenho muito orgulho da Nathália de 16 anos. Tudo isso significa muito pra mim, pra Nathália de 2, de 5, de 10…”, reflete.

Futuro cheio de planos

Com uma carreira marcada por projetos emblemáticos, especialmente na TV Globo — emissora que ela reconhece com gratidão por ter “marcado muito” sua trajetória —, Nathália agora volta os olhos para as possibilidades que o cinema e o streaming oferecem.

“As plataformas digitais são fundamentais. Elas tornam o cinema brasileiro mais acessível, e isso ajuda a valorizar nossa cultura”, destaca. Apesar de ainda não ter novos projetos confirmados, a atriz acredita que Câncer com Ascendente em Virgem será um divisor de águas.

“Espero que venham mais oportunidades. A gente precisa valorizar os atores que se dedicam há tanto tempo, que estudam e amam essa profissão. Muita gente sem preparo tem ganhado espaço, e isso precisa mudar”, conclui.

