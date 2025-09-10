Motivo para Henrique Fogaça estar fora do MasterChef Confeitaria é revelado

Henrique Fogaça revela o verdadeiro motivo para não ter sido jurado da temporada do MasterChef Confeitaria e explica seu pedido para a direção

O chef Henrique Fogaça não faz parte do time de jurados do reality MasterChef Confeitaria, que estreou na terça-feira, 9, na Band. O público sentiu a falta dele, que explicou o motivo de sua ausência no projeto.

Fogaça disse que pediu para não participar da temporada focada em doces por motivos pessoais. Como as gravações aconteceram em julho, ele pediu para ter o período de folga para curtir as férias dos filhos.

“Eu tenho três filhos. Eu tenho a Olívia, que é especial, tem 18 anos. Tem o João, de 16, e tem a Maria, de 9 anos. Já são anos de programa, e o batidão aqui é pesado. Eu fico com eles em julho durante 15 dias, e normalmente em julho a gente está gravando aqui. No ano passado, minha filha falou: ‘Papai, eu venho na sua casa ficar com você e você fica trabalhando. Às vezes, tem que abdicar de algumas coisas para ter outras”, disse ele, segundo o site Notícias da TV.

E completou: “Então, eu conversei com a Marisa [diretora] e pedi para ficar fora, para abrir mão do MasterChef Confeitaria, para estar mais presente na vida dos meus filhos, da Olívia, do João e da Maria. Como eu não moro com os meus filhos, que moram com as mães, nas férias a gente faz isso. Eu tive que abrir mão para estar com os meus filhos e passar essas férias com eles, tranquilo em casa”.

O time de jurados do MasterChef Confeitaria é composto por Helena Rizzo, Erick Jacquin e Diego Lozano.

Fogaça nega boatos

Durante o The Town 2025, o chef Henrique Fogaça chamou atenção ao aparecer na área VIP do festival, acompanhado da esposa, Carine. Além de comandar a curadoria gastronômica do evento, ele conversou com jornalistas e aproveitou para comentar os rumores que voltaram a circular sobre um suposto envolvimento com Paola Carosella, sua ex-colega no MasterChef Brasil.

As especulações ganharam força há algumas semanas após a participação de Paola no programa De Frente com Blogueirinha. Questionada sobre os boatos, a chef respondeu de forma descontraída: “Deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos”. A fala rapidamente viralizou, reacendendo debates antigos sobre a relação entre os dois.

Em entrevista concedida ao Portal LeoDias durante o festival, Fogaça, que é casado com Carine desde 2018, negou qualquer envolvimento amoroso e deu sua opinião sobre o pronunciamento da colega: “A Paola é uma amiga querida, trabalhamos muito tempo juntos, e desde o começo criaram fã-clubes, histórias. Mas nunca houve nada além de respeito e amizade no trabalho. É aquela coisa da internet. Mas também ela falou besteira, né? Sobre ‘dois corpos’, sei lá”, declarou o chef.

