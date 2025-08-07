Morte de Kelley Mack: Detalhes sobre os últimos meses de vida dela vem à tona

Atriz da série The Walking Dead, Kelley Mack morreu aos 33 anos e familiares dizem que ela tinha melhorado antes da morte

A atriz Kelley Mack, que atuou na série The Walking Dead, morreu aos 33 anos de idade após lutar contra o câncer. Depois da notícia triste sobre sua morte, um detalhe sobre seus últimos meses de vida vieram à tona.

De acordo com o site TMZ, a morte dela foi uma grande surpresa para os amigos e familiares. Isso porque, poucos meses antes, ela teve uma grande melhora em sua saúde. A publicação contou que ela estava se sentindo melhor após o tratamento contra o glioma, que é um câncer no sistema nervoso.

Ela teve uma boa recuperação depois do tratamento e ela até voltou a trabalhar. Mesmo usando uma cadeira de rodas, ela gravou dublagens em um estúdio apenas um mês antes de sua morte. “Ninguém esperava sua morte”, disse um familiar.

Porém, em julho, a artista contou sua equipe que precisava fazer uma pausa na carreira e seu quadro de saúde piorou rapidamente. A doença se espalhou por seu corpo e ela morreu em pouco tempo.

A morte de Kelley Mack aconteceu no dia 2 de agosto. Ela foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2025, ao sentir dores na lombar e nas pernas. O funeral dela acontecera em 16 de agosto em Ohio.

A trajetória da atriz

A artista Kelley Mack ficou conhecida por sua atuação como Addy na série The Walking Dead, uma das sobreviventes de um mundo pós-apocalíptico, em cinco episódios da nona temporada da série de zumbis, entre 2018 e 2019, incluindo o episódio final em que sua personagem, com outros dez, é capturada pelo grupo dos Sussurradores, evento que teve consequências fatais na trama.

Mack também trabalhou em séries como 9-1-1 e Chicago Med e Schooled, derivada de Modern Family. Já no cinema, ela esteve no filme Broadcast Signal Intrusion, Mr. Manhattan e em Universal, no qual também atuou como produtora executiva.

A atriz ainda participou da produção vencedora do Oscar Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018), onde foi dubladora auxiliar da personagem Gwen Stacy, servindo como voz substituta de Hailee Steinfeld. Atrás das câmeras, a famosa escreveu, dirigiu e editou o curta Positive (2015), foi diretora de fotografia em The Kingdom (2014), e produziu A Knock at the Door (2016).

Kelley Mack nasceu como Kelley Lynne Klebenow em 10 de julho de 1992, em Cincinnati. Estudou na Tisch School of the Arts, em Nova York, e recebeu um prêmio de atuação por sua estreia como Chloe no curta The Elephant Garden (2008), filme premiado no Festival de Tribeca com o Student Visionary Award. Ela deixa os pais, Kristen e Lindsay Klebenow; a irmã, Kathryn; o irmão, Parker; os avós Lois e Larry Klebenow; e o namorado, Logan Lanier.

