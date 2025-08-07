CARAS Brasil
  2. Morte de Kelley Mack: Detalhes sobre os últimos meses de vida dela vem à tona
TV / Luto

Morte de Kelley Mack: Detalhes sobre os últimos meses de vida dela vem à tona

Atriz da série The Walking Dead, Kelley Mack morreu aos 33 anos e familiares dizem que ela tinha melhorado antes da morte

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 18h47

Kelley Mack
Kelley Mack - Foto: Getty Images

A atriz Kelley Mack, que atuou na série The Walking Dead, morreu aos 33 anos de idade após lutar contra o câncer. Depois da notícia triste sobre sua morte, um detalhe sobre seus últimos meses de vida vieram à tona.

De acordo com o site TMZ, a morte dela foi uma grande surpresa para os amigos e familiares. Isso porque, poucos meses antes, ela teve uma grande melhora em sua saúde. A publicação contou que ela estava se sentindo melhor após o tratamento contra o glioma, que é um câncer no sistema nervoso.

Ela teve uma boa recuperação depois do tratamento e ela até voltou a trabalhar. Mesmo usando uma cadeira de rodas, ela gravou dublagens em um estúdio apenas um mês antes de sua morte. “Ninguém esperava sua morte”, disse um familiar.

Porém, em julho, a artista contou sua equipe que precisava fazer uma pausa na carreira e seu quadro de saúde piorou rapidamente. A doença se espalhou por seu corpo e ela morreu em pouco tempo.

A morte de Kelley Mack aconteceu no dia 2 de agosto. Ela foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2025, ao sentir dores na lombar e nas pernas. O funeral dela acontecera em 16 de agosto em Ohio.

A trajetória da atriz

A artista Kelley Mack ficou conhecida por sua atuação como Addy na série The Walking Dead, uma das sobreviventes de um mundo pós-apocalíptico, em cinco episódios da nona temporada da série de zumbis, entre 2018 e 2019, incluindo o episódio final em que sua personagem, com outros dez, é capturada pelo grupo dos Sussurradores, evento que teve consequências fatais na trama.

Mack também trabalhou em séries como 9-1-1 e Chicago Med e Schooled, derivada de Modern Family. Já no cinema, ela esteve no filme Broadcast Signal Intrusion, Mr. Manhattan e em Universal, no qual também atuou como produtora executiva.

A atriz ainda participou da produção vencedora do Oscar Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018), onde foi dubladora auxiliar da personagem Gwen Stacy, servindo como voz substituta de Hailee Steinfeld. Atrás das câmeras, a famosa escreveu, dirigiu e editou o curta Positive (2015), foi diretora de fotografia em The Kingdom (2014), e produziu A Knock at the Door (2016).

Kelley Mack nasceu como Kelley Lynne Klebenow em 10 de julho de 1992, em Cincinnati. Estudou na Tisch School of the Arts, em Nova York, e recebeu um prêmio de atuação por sua estreia como Chloe no curta The Elephant Garden (2008), filme premiado no Festival de Tribeca com o Student Visionary Award. Ela deixa os pais, Kristen e Lindsay Klebenow; a irmã, Kathryn; o irmão, Parker; os avós Lois e Larry Klebenow; e o namorado, Logan Lanier.

Morte de ex-participante do MasterChef

A influenciadora digital Yanin Campos, que é ex-participante do MasterChef México, morreu aos 38 anos de idade. A morte dela foi confirmada por um irmão e aconteceu por causa de um acidente de carro, de acordo com o site TMZ.

O jornal mexicano El Financiero informou que o acidente aconteceu em Chihuahua, no México, no sábado. O acidente foi às 6h da manhã, quando o carro dela bateu em outro veículo que estava estacionado.

Yanin chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu e morreu dois dias depois. Por enquanto, o caso segue em investigação para que as autoridades entendam o motivo da colisão dos veículos.

Yanin ficou conhecida por ter participado do reality culinário MasterChef México em 2018, no qual ficou em 6º lugar.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

