Morre Francisco Cuoco, aos 91 anos, ídolo da teledramaturgia

Ídolo das novelas brasileiras, o ator Francisco Cuoco morreu aos 91 anos de idade nesta quinta-feira, 19

O ator Francisco Cuoco morreu aos 91 anos de idade nesta quinta-feira, 19. De acordo com o Jornal Folha de S. Paulo, a morte dele foi confirmada pela família, mas a causa do falecimento ainda não foi revelada publicamente.

O artista estava internado em um hospital de São Paulo e sedado há 20 dias. A publicação informou que ele foi internado em decorrência de complicações da idade avançada e da infecção em um ferimento.

Ele deixou três filhos, Rodrigo, Diogo e Tatiana.

A trajetória de Francisco Cuoco

O ator Francisco Cuoco nasceu em 1933 em São Paulo. Ele começou a faculdade de Direito, mas se apaixonou pela Escola de Arte Dramática e mudou o rumo de sua vida. Ele iniciou sua carreira na TV Tupi em 1957. Logo depois, ele esteve nos elencos da TV Rio, TV Excelsior e RecordTV antes de chegar à Globo em 1970.

Em sua careira, ele atuou em diversas novelas e minisséries da Globo, como Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro, O Salvador da Pátria, Tropicaliente, A Próxima Vítima, Malhação, O Clone, Da Cor do Pecado, América, Cobras & Lagartos, Duas Caras, A Vida da Gente, Amor À Vida, I Love Paraisópolis, Sol Nascente e Salve-se Quem Puder.

Francisco Cuoco falou sobre a idade avançada há poucas semanas

O ator Francisco Cuoco, de 91 anos, enfrentava problemas de saúde. De acordo com uma reportagem do Jornal Folha de S. Paulo, ele estava com 130 kg e foi diagnosticado com infecção nos rins e ansiedade. Além disso, ele possuia problemas de locomoção e não ficava mais em pé sozinho.

Na época, ele disse: “Tenho alguns problemas de saúde, de locomoção. Mas… É suportável”, disse ele, que leva uma vida tranquila em casa. “Assisto ao jornal, a alguma reportagem mais interessante. Mas perdi o interesse em novelas. Vejo filmes. Mas não sempre, porque eles são muito longos”.

Ao refletir sobre sua longa trajetória na dramaturgia, Cuoco disse que tem orgulho do caminho que trilhou. “Sei que não foi à toa. Foi baseado em empenho, em entrega, em busca de igualdade. Passaram-se anos e experiências foram acumuladas. Eu perdia tempo, mas depois obtinha resultado. Foi bom. Agora quero tocar o barco. O próximo resultado está à frente”, afirmou.