Morre ex-VJ da MTV, aos 52 anos, após luta contra o câncer

A apresentadora Ananda Lewis, que era VJ na MTV norte-americana, morreu aos 52 anos. A morte dela foi anunciada nesta quarta-feira, 11, por meio de um comunicado da família. “Ela está livre e em Seus braços celestiais. Senhor, que sua alma descanse”, informaram.

Ananda foi diagnosticada com câncer de mama em estágio III em 2020. Por enquanto, a família não revelou qual foi a causa da morte dela.

Vale lembrar que Ananda Lewis nasceu em Los Angeles, Estados Unidos, e cresceu com a avó em San Diego após seus pais de separaraem. Formada na Universidade de Harvard em 1995, ela construiu sua carreira na TV a partir da década de 1990. Em 1997, ela se tornou uma das VJs da MTV e apresentava os programas Total Request Live e Hot Zone. Ela saiu do canal em 2001 para lançar seu talk show The Ananda Lewis Show. Depois disso, a artista apresentou o The Insider, do Entertainment Tonight e participou do reality show Celebrity Mole. Nos últimos anos, ela tinha um negócio de empreiteira.

O diagnóstico de câncer de mama aconteceu em 2020. Ela contou que não fazia mamografia por causa do medo da radiação e acabou sendo diagnosticada quando o câncer já estava avançado. Em 2024, ela conta que não quis fazer a cirurgia de mastectomia dupla, o que era a recomendação do médico. Com isso, a doença avançou e ela teve metástase.

“Decidi manter o tumor e tentar eliminá-lo do meu corpo de uma maneira diferente… Gostaria de poder voltar atrás. É importante para mim admitir que errei”, disse ela na época.

Ananda Lewis deixa um filho, Langston, fruto do relacionamento com Harry Smith - irmão de Will Smith.

