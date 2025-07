Morre atriz coreana Kang Seo Ha, estrela de k-dramas, aos 31 anos

A atriz sul-coreana Kang Seo Ha, conhecida por atuar em k-dramas, lutava contra um câncer no estômago; morte foi confirmada por familiares

KanA atriz sul-coreana Kang Seo Ha, conhecida por atuar em k-dramas como 'Heart Surgeons' (2018) e 'Nobody Knows' (2020), faleceu aos 31 anos após lutar contra um câncer no estômago. A morte foi confirmada por familiares através do perfil oficial da artista nas redes sociais.

"Mesmo suportando uma dor imensa, você se preocupou com as pessoas ao seu redor e comigo. Mesmo sem poder comer por meses, você insistiu em pagar minhas refeições com seu próprio cartão e nunca me deixou pular uma refeição. Meu anjo, que nos deixou cedo demais ", escreveu uma irmã de Kang.

"Mesmo suportando tudo com analgésicos, você disse que estava grata por não ter piorado, e eu me senti verdadeiramente envergonhada. Minha querida irmã, você passou por tanta coisa. Espero que você esteja feliz e livre da dor apenas onde está agora! ", completou a familiar da atriz.

De acordo com informações do site 'Soompi', veículo especializado na indústria do entretenimento da Coreia do Sul, a artista estava internada em um hospital. Ainda segundo a imprensa local, o câncer de Kang Seo Ha estava em estágio 4.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 은 (@feb.eun)

Quem era Kang Seo Ha?

Kang Seo Ha cursou teatro na Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul e iniciou a carreira na indústria do entretenimento em 2012, no videoclipe de Faring Away, do grupo de k-pop Brave Guys.

Além de 'Heart Surgeons' e 'First Love Again', a atriz fez parte do elenco de outros k-dramas como 'Seonam Girl's High School Detectives', 'Assembly' e 'Okjunghwa'. Por meio das redes sociais, diversos fãs lamentaram a morte precoce de Kang Seo Ha. "Descanse em paz. Você venceu... Espero que não fique doente lá e mantenha o seu sorriso lindo", lamentou um admirador.

Leia também: Kim Sae-ron, atriz encontrada morta em casa, deixa dívida milionária