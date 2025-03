Morre ator Luis Couturier, de 'Coração Indomável', aos 84 anos

O ator mexicano Luis Couturier, conhecido no Brasil por suas atuações em 'Coração Indomável' e 'A Outra', faleceu na sexta-feira, 28

O ator mexicano Luis Couturier, conhecido no Brasil por suas atuações em novelas como 'Coração Indomável' e 'A Outra', exibidas pelo SBT, faleceu aos 84 anos na última sexta-feira, 28. A notícia foi confirmada por amigos do meio artístico, que lamentaram a partida do artista.

A atriz Claudia Ramirez, que trabalhou com Couturier em 'A Cor da Paixão' (2014), homenageou o veterano por meio das redes sociais com uma foto especial. "Muito querido Luis…", escreveu ela na legenda.

Até o momento, a causa do óbito não foi revelada. A mídia mexicana, no entanto, indica que a saúde de Luis Couturier foi significativamente afetada há uma década, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Apesar de ter se recuperado, ele precisou de reabilitação.

O artista iniciou a carreira na década de 1970 com o filme 'Llovizna' e a novela 'El Premio'. Conhecido por seus papéis de vilão em tramas mexicanas, Couturier deixa mais de 40 títulos inesquecíveis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Ramirez (@claudiaramirezof)

Documentário revela novos detalhes da morte de Matthew Perry

O novo documentário Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, que pode ser traduzido como Matthew Perry: Uma Tragédia de Hollywood, revelou como foram os últimos dias de Matthew Perry, que morreu em outubro de 2023.

Ao que parece, o ator recebeu 27 doses de cetamina nos três dias que antecederam a sua morte. O documentário traz o procurador dos Estados Unidos, Martin Estrada, que liderou a investigação. Segundo Estrada, os responsáveis não eram apenas profissionais de saúde, mas também oportunistas que sabiam o que estavam fazendo.

Cinco pessoas foram presas na investigação sobre a morte de Perry, incluindo dois médicos, seu assistente de longa data e um suposto traficante de drogas; confira mais detalhes!

Leia também: Filha de Gene Hackman revela possível causa da morte do ator