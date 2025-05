Michel Teló assume novo cargo em reality da TV Globo

Depois de fazer sucesso como jurado no The Voice Brasil, Michel Teló é convocado para nova missão em reality show musical da Globo

O cantor Michel Teló está com uma nova missão na TV Globo. Depois de fazer sucesso como jurado e técnico do The Voice Brasil por algumas temporadas, ele integra o elenco do reality show musical Estrela da Casa.

Nesta quarta-feira, 28, a Globo anunciou que Teló será o mentor da nova temporada do programa. Ele vai acompanhar de perto os novos talentos do reality durante a jornada deles na atração.

Teló será responsável por moldar os talentos dos astros e compartilhar dicas para os competidores ao longo do jogo.

A segunda temporada do Estrela da Casa estreia no segundo semestre de 2025 e é apresentada por Ana Clara.

O romance de Michel Teló e Thais Fersoza

Thais Fersoza encantou o público ao resgatar algumas fotos de quando conheceu o marido, o cantor Michel Teló, em 2012. Por meio das redes sociais, a artista compartilhou três fotos do primeiro encontro do casal, ocorrido em um camarote durante o Carnaval. Nas imagens, Thais e Michel aparecem trocando o primeiro abraço assim que se encontraram na festa.

A famosa ainda revelou que guarda até os dias de hoje alguns itens usados em sua produção para a folia de 12 anos atrás. "Meu amor de todos carnavais… e esse foi o primeiro, o começo de tudo. O primeiro abraço… Alguém aí também tem um amor de carnaval pra vida toda? Ahh, e sabe esse colar preto? Eu tenho guardado até hoje… e o anelzinho também!", escreveu ela na legenda.