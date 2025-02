Médicos participantes do The Wall revelam destino do prêmio: 'Não será suficiente'

Em entrevista à CARAS Brasil, os médicos Marcelo e Gabriela, responsáveis pela ONG Zoé, ainda revelam que o quadro The Wall ajudou com visibilidade

Os médicos Marcelo Averbach e Gabriela Amaral foram a dupla participante do quadro The Wall, do Domingão com Huck(Globo), do último domingo, 2. Responsáveis pela ONG Zoé, organização dedicada a levar assistência médica gratuita a populações ribeirinhas e indígenas na Amazônia, os dois revelam que o prêmio de R$ 71.602 já tem um destino final.

"O valor conquistado será fundamental para viabilizar nossa expedição cirúrgica do meio do ano, que levará atendimento médico a comunidades remotas da Amazônia. No entanto, o valor não será suficiente para cobrir todos os custos dessa operação", explicam o cirurgião e a anestesista, vencedores do The Wall , à CARAS Brasil.

A dupla conta que o prêmio deve ser utilizado para cobrir parte dos custos logísticos, como transporte, alimentação, hospedagem dos voluntários e insumos médicos. Por isso, eles convidam quem quiser ajudar a fazer doações pelo site oficial do projeto. "Cada contribuição faz a diferença para salvar vidas."

Apesar de o prêmio em dinheiro não ter sido completamente suficiente para cobrir os gastos da expedição, os médicos afirmam que receberam muito engajamento nas redes sociais e ainda mais profissionais querendo se voluntariar.

"Nosso número de seguidores nas redes sociais mais do que quadruplicou, ultrapassando a marca dos 50 mil seguidores, um crescimento incrível. Mas não é só isso: a procura por parte de profissionais voluntários está impressionante, crescendo a cada dia, além de já estarmos contando com novos doadores e propostas de parcerias", contam.

"Nossa ONG está alcançando o destaque e evidência digno do trabalho que realizamos e isso nos enche de alegria, pois essa visibilidade abre portas para que possamos oferecer um trabalho cada vez mais amplo e com qualidade técnica e humana", celebram os médicos.

