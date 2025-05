Médico gato do 'Quem Quer Ser um Milionário' choca com revelação: 'Errei'

O médico Jonas Spies prova que estudou a pergunta que errou no quadro Quem Quer Ser um Milionário?, do Domingão com Huck. Veja a foto!

O médico Jonas Spies, que é especialista em rinoplastia, foi o primeiro participante da temporada de 2025 do quadro Quem Quer Ser Um Milionário?, do Domingão com Huck, na Globo. A participação dele foi ao ar no último domingo, 25, e chocou os telespectadores porque ele errou uma pergunta sobre peixes. No entanto, ele provou que estudou o assunto.

Em um post nas redes sociais após o programa ir ao ar, Spies compartilhou fotos de sua experiência na Globo e agradeceu pela oportunidade. No meio das fotos, ele mostrou uma imagem de sua folha de estudos, na qual tinha a resposta certa para a pergunta do programa.

Durante seus estudos, ele escreveu: “Peixe mais rápido: Agulhão-vela (110km/h)”. Ao ver que deveria saber a resposta, ele desabafou: “Eu havia estudado a pergunta que errei”.

O agradecimento de Jonas Spies

Depois de ganhar apenas R$ 150 mil no quadro Quem Quer Ser Um Milionário?, Jonas Spies falou sobre a experiência de ir ao programa.

"Experiência sem igual... Somente agradecer à toda equipe do @domingao pelo profissionalismo, parabenizar @lucianohuck pelo showman e ser melhor apresentador da TV brasileira… à minha mãe @saletecapeletti por me apoiar sempre e me acompanhar até a @tvglobo .. ao @denilsodemetriodarosa por ter insistido para que eu participasse do programa.. @eduardocrestani pela assinatura do Neto na camisa da @chapecoensereal minha amada esposa @drapriscila.werner por estar sempre ao meu lado, me ajudar nos estudos e me ajudar quando precisei.. e aos participantes que conheci nos bastidores.. Foi sensacional ter tido a honra de participar deste programa que estimula conhecimento e estudos, representar minha região, minha história e meus professores.. sou filho de professores e eternamente grato a todos que gastaram seu tempo me ajudando a aprender", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr Jonas Spies | Rinoplastia | Otorrino (@drjonasspies)

Quem são a esposa e a filha do médico gato?

O médico Jonas Spies é casado com a médica nefrologista Priscila Werner Spies. Nas redes sociais, a esposa dele compartilhou fotos com a filha, Eduarda, e o marido enquanto assistiam ao quadro na TV. "Queridos amigos que torceram conosco, muito obrigada. Impossível estar mais orgulhosa de você amor @drjonasspies!! Orgulho também da sogrinha @saletecapeletti e do sogro Romaldo pela educação que deram pra você", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priscila Werner Spies (@drapriscila.werner)

Jonas e Priscila se conheceram em maio de 2022 e se casaram em março de 2024, quando ela já estava grávida da filha deles.