MC Livinho deixa Dança dos Famosos e Globo corre para achar substituto

Após sofrer um acidente de moto e perfurar o pulmão, o cantor MC Livinho está fora do elenco da nova temporada do Dança dos Famosos 2025. Com sua saída, o apresentador Luciano Huck e a equipe do programa buscam um substituto para ocupar a vaga deixada pelo artista.

Segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 5, pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, Livinho precisou abandonar a competição após sentir fortes dores durante um ensaio. O nome do novo participante deve ser anunciado em breve.

Em entrevista ao gshow divulgada recentemente, MC Livinho contou que estava animado para a competição em meio a recuperação. “Tô pronto! Com certeza, nosso movimento passa por muitas adversidades, e essa foi só mais uma, mas vamos nos dedicar e dar o nosso melhor”, disse ele.

O acidente de MC Livinho

Na última semana, o artista revelou que sofreu um acidente de moto após colidir com um carro na rua. Ele foi levado ao hospital depois de começar a cuspir sangue. Depois dos exames, ele foi diagnosticado com uma perfuração no pulmão e ficou em observação na UTI por cerca de 24 horas.

Nas redes sociais, ele deu detalhes do que aconteceu. "Estava indo cumprir um compromisso hoje. Por falta de prudência de um motorista no trânsito, fui derrubado. Depois, ele me ajudou. Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegou o bombeiro, prestaram socorro, chegou a ambulância e me trouxe para o hospital. Fiz tomografia, radiografia, e me subiram para a UTI. Estou em estado de observação. Eu perfurei o pulmão. Mas sabe o que eu tiro disso? Uma lição, um aprendizado… Que Deus é mil grau. Olha a oportunidade que ele está dando para eu viver, mano. Vou cuidar do meu filho, da minha família", disse ele.

