Mayana Neiva completa 42 anos; atriz paraibana foi miss e estudou nos Estados Unidos

De volta às novelas com Guerreiros do Sol, nova trama do Globoplay, a atriz Mayana Neiva venceu concurso de miss e tem formação internacional

No dia 15 de maio, a atriz Mayana Neivacompleta 42 anos. Antes de conquistar sucesso na carreira nas artes, a paraibana foi miss e chegou a concorrer ao Miss Brasil 2003. Apesar do início nos concursos de beleza, primeiro Mayana estudou nos Estados Unidos e se apaixonou pelo teatro. Veja papéis marcantes da artista que se prepara para retornar às novelas como Ninete, personagem da nova produção do Globoplay, Guerreiros do Sol.

Passado como miss

Mayana Maria Ramos Neiva viveu sua juventude entre dois mundos muito diferentes: educada num colégio feminino de freiras até o ensino médio, a jovem atriz encontrou a liberdade criativa do teatro apenas ao sair do país.

Aos quinze anos, deixou a cidade natal para estudar nos Estados Unidos e foi nesse período, ainda no ensino médio, que conheceu os palcos e descobriu sua verdadeira vocação. Fora do país, cursou drama na Universidade de São Francisco, na Califórnia, antes mesmo de pensar em se profissionalizar no Brasil.

De volta a sua terra aos dezenove anos, Mayana viu sua vida tomar outro rumo ao ser descoberta enquanto atuava em uma peça. O convite para representar Campina Grande no concurso Miss Paraíba 2003 a levou ao Miss Brasil, em São Paulo. Apesar de não ter se classificado entre as semifinalistas, o título estadual abriu portas e lhe deu visibilidade nacional.

Um ano depois, trocou definitivamente os concursos de beleza pela arte, mudando-se para São Paulo para se dedicar ao teatro e à televisão.

Começo nas artes

O primeiro passo sólido no meio artístico veio com o prestigiado grupo de teatro de Antunes Filho (1929-2019), considerado referência na formação de atores brasileiros. Foi a partir dessa experiência nos palcos que a autora Maria Adelaide Amaral (82) a conheceu e a convidou para integrar a minissérie Queridos Amigos, exibida em 2008.

Mayana estreou na TV um ano antes, com a minissérie A Pedra do Reino, mas foi a partir de Queridos Amigos que começou a ser notada pelo público e pela crítica. O grande reconhecimento veio em 2010, com a explosiva Desirée Oliveira, personagem cômica e carismática da novela Ti Ti Ti.

A personagem, uma modelo cheia de sonhos e temperamento, caiu no gosto popular e consolidou Mayana como uma atriz de personalidade e carisma. Desde então, ela tem se dividido entre papéis dramáticos e cômicos, transitando entre o teatro, a televisão e o cinema.

Vilãs e protagonistas internacionais

Depois de Ti Ti Ti, vieram personagens que mostraram outras camadas do talento da atriz. Em Amor Eterno Amor (2012), viveu a vilã Maria do Amparo, uma farsante envolvida em tramas de ambição. Em Sangue Bom (2013), foi Charlene, uma mulher prática e determinada. Já em O Outro Lado do Paraíso (2017), o papel de Leandra Aguiar conquistou o público.

Mayana também trilhou caminhos fora da televisão brasileira: em 2015, protagonizou a série argentina Encerrados e, no ano seguinte, atuou em Idee Fixe, produção americana exibida em Cannes. Fundou o coletivo cinematográfico Apartment 929, baseado em Nova Iorque, e seguiu ampliando sua presença internacional com filmes como Águas Selvagens, uma coprodução Brasil-Argentina.

Tudo isso sem deixar de retornar à televisão brasileira com papéis de peso, como a delegada Carolina Ramalho na série Rotas do Ódio e a misteriosa Vilma em Temporada de Verão, da Netflix. Agora, aos 42 anos, Mayana retoma as novelas com Guerreiros do Sol, produção original do Globoplay ambientada no sertão nordestino, onde a atriz dá vida à determinada Ninete.

