Maurício Destri entrega bastidores do retorno em Rensga Hits!: 'De um jeito diferente'

VOLTANDO COM TUDO

Maurício Destri interpreta Enzzo Gabriel na série 'Rensga Hits!'; em entrevista à CARAS Brasil, o ator adianta as novidades da nova temporada

Com 13 anos de carreira, Maurício Destri (33) está em contagem regressiva para estreia da terceira temporada de Rensga Hits!, que estreia na próxima quinta-feira, 10, no Globoplay. Na trama, o ator interpreta Enzzo Gabriel e promete um retorno marcado por grandes emoções. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre carreira.

Para viver o cantor sertanejo, Maurício Destri se dedicou a uma preparação especial, incluindo preparação vocal e imersão no universo sertanejo, e descreve a complexa jornada de seu personagem. O ator fala sobre o enredo de Enzzo Gabriel com Raíssa (Alice Wegmann).

“O Enzzo e a Raíssa vivem essa corda bamba entre o que sentem e o que podem assumir publicamente. Isso mexe muito com o emocional dele e com as escolhas que ele faz”, revela o ator. Destri ainda antecipa que seu personagem passará por um processo de amadurecimento.

“Enzzo é teimoso, né? (risos) Mas acho que nessa temporada a ficha começa a cair... Aos poucos ele vai percebendo que não dá para correr dos próprios sentimentos nem fugir das consequências”, avalia o ator sobre a série.

Foto: Alexandre Maciel

O que o público pode esperar?

A relação com Luane (Júlia Gomes) também promete faíscas. Destri comenta que a energia livre e intensa dela “mexe com ele de um jeito diferente”, deixando o público na dúvida se Enzzo estará pronto para algo real. "Essa temporada está cheia de reviravolta, emoção, música boa e… cenas que vão dar o que falar!”, afirma o ator.

Entre os principais trabalhos de Maurício Destri estão Rensga Hits!, Orgulho e Paixão (2018) e Cordel Encantado (2011). Recentemente, o ator também participou da série Luz, da Netflix, lançada em fevereiro do ano passado.

Leia mais em: Maurício Destri destaca transformações após a paternidade: 'Alinhado com meu amadurecimento'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR MAURÍCIO DESTRI NAS REDES SOCIAIS: