Matheus Ueta avalia retorno às novelas: 'Bem focado na carreira de influenciador'

Em entrevista à CARAS Brasil, Matheus Ueta fala de trajetória como ator e destaca desejo de continuar trabalhando com redes sociais e criação de conteúdo

Matheus Ueta (21) é dono de uma longa carreira na televisão brasileira que começou nas novelas infantis do SBT. Declaradamente ator por vocação, o artista também investe na carreira como influenciador digital criando conteúdos sobre lifestyle, moda masculina e perfumaria. Em entrevista à CARAS Brasil, Ueta avalia retorno às novelas depois de muito tempo conciliando as duas funções: "Bem focado na carreira de influenciador", revela.

Influencer de moda

Reconhecido desde muito jovem por papéis marcantes na televisão brasileira — como o eterno Kokimoto de Carrossel —, o ator hoje explora novos caminhos: agora com 21 anos, Ueta investe com seriedade na criação de conteúdo voltado para lifestyle, moda e perfumaria masculina.

“Eu tô bem focado na carreira de influenciador e criação de conteúdo, principalmente pra área de lifestyle e moda masculina, cuidados pessoais masculinos”, afirma, mas destaca que, apesar disso, não abandona as origens: “Sou ator por vocação, desde que me entendo por gente. Acabei de fazer uma novela no SBT, A Infância de Romeu e Julieta, junto com a Amazon Prime. Mas, nesse momento, o foco principal são as redes sociais e projetos pessoais”.

Da TV para o TikTok

A incursão de Matheus no mundo digital começou de maneira bastante espontânea. Ele conta que, apesar de sempre ter tido interesse por perfumes e relógios, ainda não havia transformado essa paixão em conteúdo. Até que, em um momento de bloqueio criativo, veio o conselho da mãe: “Por que você não fala sobre o que gosta?”. O resultado não poderia ter sido mais surpreendente.

“Fui lá e postei o primeiro vídeo. No dia que postei, deu 5 milhões no Instagram e 5 milhões no TikTok. Aí falei, cara, talvez a galera goste também”, relembra, ainda impressionado. “Nunca foi de caso pensado, foi bem natural. Eu gosto, sou apaixonado por perfumaria e relojoaria. Então veio daí.”

Hoje, além do engajamento alto, Ueta virou referência para um público interessado em bem-estar masculino. Com vídeos objetivos, estética apurada e autenticidade, ele construiu uma base fiel de seguidores que acompanham suas dicas de estilo, cuidados, indicações de fragrâncias e, claro, flashes nostálgicos da sua infância na TV.

Reencontro com o passado

Embora esteja atualmente mais dedicado ao digital, Matheus reconhece o papel central da televisão na construção de sua trajetória. “Cresci na televisão, mas acho que a coisa mais legal de trazer para o online foi o fato de que as pessoas me conheciam como criança”, reflete. Para ele, as redes sociais não apenas permitiram se reconectar com antigos fãs, mas também apresentar uma nova versão de si ao público.

“Quando comecei a criar conteúdo pro Instagram e TikTok, principalmente pro TikTok, uma galera nova passou a me ver. Todos os dias, alguém comenta: ‘Meu Deus, é o Kokimoto!’. É a galera redescobrindo quem sou”, conta. E completa: “A presença online reacendeu aquele interesse que o público tinha há 10 anos. Todo mundo tendo essa sensação meio nostálgica também, né? E a nostalgia tá super em alta agora.”

Mesmo com o pé fincado no mundo dos vídeos curtos e da estética digital, Matheus não descarta novos projetos na dramaturgia. Ao contrário, deixa as portas abertas para convites que o toquem como artista. “Continuo sendo ator, sempre vou ser. É algo que tá em mim. Mas, nesse momento, tô gostando muito desse caminho que escolhi. Me sinto livre pra explorar minha criatividade de outras formas”, conclui.

Leia também: Alice Wegmann entrega detalhes de bastidores de Vale Tudo: 'Trabalha de segunda a sábado'