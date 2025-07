Mateus Solano participa do ‘Caldeirão com Mion’ e se emociona ao falar da infância

O ator Mateus Solano é o convidado do quadro “Por Que, Mion?” neste sábado, 12, e se diverte com as perguntas das crianças

O próximo sábado promete boas risadas no Caldeirão com Mion. Isso porque Mateus Solano é o convidado especial do quadro “Por Que, Mion?”, que vai ao ar no dia 12 de junho. Conhecido por sua versatilidade nos palcos e nas telas, o ator mergulha no universo infantil do quadro e revive memórias da infância ao lado de Marcos Mion e das crianças que participam da atração.

Durante sua participação, Solano não escondeu a emoção ao refletir sobre sua trajetória e a influência da infância em sua carreira artística. “Que emocionante falar de infância. A infância é o próprio combustível do que eu escolhi fazer da vida, a imaginação, a ludicidade”, declarou o ator.

Além da emoção, o bom humor também marcou presença. Sempre espirituoso, Mateus deixou um convite animado para os telespectadores: “Quero convidar todos vocês para assistirem o Caldeirão deste sábado, estou pressentindo que vai ser uma grande palhaçada”, brincou, antecipando o clima leve e descontraído do programa.

O quadro “Por Que, Mion?” tem se destacado no Caldeirão por unir entretenimento e sensibilidade, colocando artistas frente a frente com o olhar curioso e espontâneo das crianças. A participação de Mateus Solano promete reforçar esse tom afetivo, com direito a surpresas e momentos de pura ternura.

A atração deve agradar públicos de todas as idades, reunindo nostalgia, humor e boas histórias de um dos nomes mais queridos da dramaturgia brasileira.

Mateus Solano encara a busca por si mesmo

Sair da zona de conforto sempre foi uma máxima para Mateus Solano. Nos palcos com seu primeiro monólogo, O Figurante, o ator joga luz sobre o tema invisibilidade e o quanto nós nos transformamos em personagens de nós mesmos na sociedade.

Livre de máscaras, o artista recebeu CARAS em casa para falar sobre a fase de desafios pessoais e profissionais. “Não é nem me reinventar, mas me reencontrar”, define o artista; confira a entrevista completa com Mateus Solano!

