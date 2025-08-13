Mary Jackson do ‘Domingão’: Saiba qual é a realidade dela

Mary Jackson, Maria José Gomes, foi personalidade marcante na plateia do Domingão do Faustão por mais de três décadas

Maria José Gomes (64), conhecida como Mary Jackson, foi personalidade da plateia do programa Domingão do Faustão, da rede Globo, por 32 anos e se despediu do cargo em 2021 com a saída do apresentador. No último domingo, 10, Maria reapareceu no programa e dançou Michael Jackson na plateia. Apesar da alegria diante do programa, Maria relatou que sua rotina está longe de ser do jeito que pensam.

De acordo com o Jornal Extra, ela nunca foi contratada pela TV Globo, recebia apenas um cachê de R$110 por semana, pago por uma agência de figuração, e frequentava os programas como parte do público da plateia.

Atualmente, Maria trabalha, seis vezes por semana, vendendo paçocas, balas e amendoim no sinal de uma rua aos arredores dos estúdios Globo. Além disso, ela também atua como diarista e lava roupas às sextas-feiras. “Tiro, no máximo, R$50 por dia vendendo as paçocas e os amendoins, quando as pessoas me ajudam. Os R$500 que recebo da faxina vão todos para o aluguel”, relatou Maria José.

Mary Jackson contou que ainda não conseguiu conversar com Luciano Huck para contar sua história, já que frequenta o programa apenas como parte da plateia. “Não estou ali pelo dinheiro. Estou porque gosto do programa. Falei com uma pessoa da produção e consegui voltar como plateia, mas não estou ganhando cachê”, afirmou ela.

De volta ao passado

Em 2021, Maria José Gomes realizou uma entrevista ao EXTRA, na qual contou sobre seus sonhos e falou sobre a saída de Faustãodo programa. “Até cheguei a chorar. Nem tive tempo de me despedir. Gostaria de reencontrar o Faustão, dar um abraço e dizer o quanto gosto dele”, desabafou ela.

No mesmo ano, Mary ingressou em uma faculdade particular de Letras, ao seguir conselhos de Faustão. A animadora iniciou aulas de canto, mas tudo acabou quando começou a ter dificuldades financeiras. “Meu sonho é poder concluir minha faculdade e poder viver do meu trabalho como Mary Jackson. Continuo na luta, não vou desistir. Vai dar certo”, disse ela confiante.

