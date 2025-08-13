Mary Jackson do ‘Domingão’: Saiba qual é a realidade dela

Mary Jackson, Maria José Gomes, foi personalidade marcante na plateia do Domingão do Faustão por mais de três décadas
Publicado em 13/08/2025, às 20h44
Maria José Gomes (64), conhecida como Mary Jackson, foi personalidade da plateia do programa Domingão do Faustão, da rede Globo, por 32 anos e se despediu do cargo em 2021 com a saída do apresentador. No último domingo, 10, Maria reapareceu no programa e dançou Michael Jackson na plateia. Apesar da alegria diante do programa, Maria relatou que sua rotina está longe de ser do jeito que pensam.
De acordo com o Jornal Extra, ela nunca foi contratada pela TV Globo, recebia apenas um cachê de R$110 por semana, pago por uma agência de figuração, e frequentava os programas como parte do público da plateia.
Atualmente, Maria trabalha, seis vezes por semana, vendendo paçocas, balas e amendoim no sinal de uma rua aos arredores dos estúdios Globo. Além disso, ela também atua como diarista e lava roupas às sextas-feiras. “Tiro, no máximo, R$50 por dia vendendo as paçocas e os amendoins, quando as pessoas me ajudam. Os R$500 que recebo da faxina vão todos para o aluguel”, relatou Maria José.
Mary Jackson contou que ainda não conseguiu conversar com Luciano Huck para contar sua história, já que frequenta o programa apenas como parte da plateia. “Não estou ali pelo dinheiro. Estou porque gosto do programa. Falei com uma pessoa da produção e consegui voltar como plateia, mas não estou ganhando cachê”, afirmou ela.
Em 2021, Maria José Gomes realizou uma entrevista ao EXTRA, na qual contou sobre seus sonhos e falou sobre a saída de Faustãodo programa. “Até cheguei a chorar. Nem tive tempo de me despedir. Gostaria de reencontrar o Faustão, dar um abraço e dizer o quanto gosto dele”, desabafou ela.
No mesmo ano, Mary ingressou em uma faculdade particular de Letras, ao seguir conselhos de Faustão. A animadora iniciou aulas de canto, mas tudo acabou quando começou a ter dificuldades financeiras. “Meu sonho é poder concluir minha faculdade e poder viver do meu trabalho como Mary Jackson. Continuo na luta, não vou desistir. Vai dar certo”, disse ela confiante.
