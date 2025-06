Marisa Orth elege 'maior fracasso' de sua carreira na TV: 'Nunca mais'

A atriz Marisa Orth falou sobre sua carreira e mencionou 'aflição' ao recordar um trabalho na TV descrito como 'fracasso'; saiba qual

Quem é fã de Marisa Orth sabe que a artista possui diversos trabalhos em sua trajetória, incluindo novelas, filmes, peças de teatro e até programas de televisão. A veterana, no entanto, revelou que encara um de seus projetos como o 'maior fracasso' de sua carreira.

Em entrevista ao programa 'Sem Censura', da TV Brasil, Marisa relembrou a época em que apresentou o 'BBB 1' ao lado de Pedro Bial. De acordo com a atriz, ela nunca mais quis saber de reality com confinamento após a experiência.

" Na verdade, eu tentei apresentar, né? Foi uma coisa fracassada, o maior fracasso, fascinante fracasso. Aprendi a nunca mais fazer reality de confinamento, que eu detesto, tenho uma aflição daquilo. Tinha vontade de, à noite, ir lá e soltar eles", declarou a artista.

Em seguida, Marisa Orth brincou sobre ter sido vista como 'grossa' pelos telespectadores da época. " Achei que era uma brincadeira, que era: 'Olá, vagabundos! Não arrumaram outro jeito de ganhar dinheiro?'. Achei que era isso. Tenho mediunidade suficiente só para dar o fora ", se divertiu ela.

Apesar do descontentamento, Marisa ressaltou que tanto ela quanto os demais responsáveis pelo Big Brother Brasil estavam em processo de aprendizado sobre como deveriam conduzir o programa, uma vez que era a primeira edição do reality show no Brasil.

"Tinham 65 milhões de pessoas assistindo, Boninho [ex-diretor do reality] aprendendo, Bial aprendendo. Acabou minha carreira de apresentadora, morreu ali", concluiu a artista, aos risos. Vale lembrar que Marisa Orth só apresentou a primeira temporada do 'BBB'.

Nas edições seguintes, Pedro Bial conduziu o reality sozinho, deixando o posto em 2016, quando Tiago Leifert assumiu o cargo passou a comandar o programa. Em 2022, a emissora anunciou Tadeu Schmidt como novo apresentador do BBB.

Marisa Orth já revelou que não queria apresentar o BBB 1

Essa não foi a primeira vez que Marisa Orth descreveu sua apresentação no BBB 1 como 'fracasso'. Em entrevista ao GNT, a atriz contou que não queria comandar o reality show da TV Globo.

"Pedi muito para não entrar. Eu errei, não era bom para mim. Não era uma boa fazer dupla com o Bial. É muito difícil e ao vivo num programa novo", declarou ela. Além do mais, Marisa ainda disse ter sido cancelada enquanto apresentava o programa.

"Achei que ia falar assim: 'Olá, cambada de vagabundos como vão?'. Chega ele e fala: 'Olá, meus heróis. De um dia para o outro fui absolutamente cancelada. Todo mundo falando mal de mim", desabafou a humorista, na época.

Apesar de ter sido um verdadeiro desastre no comando do Big Brother, Marisa não desistiu de oportunidades como apresentadora e viveu outras experiências, como por exemplo, o próprio Saia Justa, o qual ela estreou a primeira versão há 20 anos ao lado de Mônica Waldvogel, Rita Lee e da escritora Fernanda Young.

