Marisa Orth celebra participação no ‘Falas’, da Globo: ‘Bacanérrimo'

Novo episódio do projeto ‘Falas’, da Globo, será uma comemoração ao Dia Internacional da Mulher e terá um toque de humor

O novo episódio do projeto ‘Falas’, da Globo, irá ao ar no dia 10 de março e será uma celebração ao Dia Internacional da Mulher. O especial terá um toque de humor ao dar espaço para o palco de stand by comedy, plateia e esquetes com atrizes do universo do humor, como Ângela Dip, Betina Camara e Evelyn Castro. Além disso, o projeto terá apresentação de Marisa Orth, Deborah Secco e Cacau Protásio.

A ideia do projeto é abordar temas sociais com uma visão única. Tanto que a atriz Marisa Orth adorou o convite para a participação e destacou a importância do Falas para a sociedade.

"Eu acredito que o projeto ‘Falas’ seja uma iniciativa muito bacana, de um grande veículo de comunicação, que vai falar diretamente com a população sobre assuntos tabus. O mundo está aderindo a essa percepção nova. As minorias precisam ser levadas em conta. Então é bacanérrimo que essa emissora de televisão tenha abraçado isso, investido nisso, me chamado para fazer isso. Esse é o ‘Falas Femininas’. E eu adorei, porque agora tem uma pegada de humor, e eu sempre achei que o humor é uma ferramenta muito crítica, muito aguda, muito penetrante", disse ela.

Marisa Orth surge em fotos com o filho

A atriz Marisa Orth usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial ao filho, João Antônio Orth, que completou mais um ano de vida em novembro de 2024. Em celebração a data, a artista publicou fotos raras ao lado do herdeiro e o parabenizou pelo início do novo ciclo.

"João Antônio, ser sua mãe é a melhor coisa da minha vida. É o amor mais forte que sinto. Que homem lindo você é. Orgulho, alegria, saudade, e amor. Esse ano vai ser ainda mais sensacional. Muitas risadas, muita saúde, sorte, amor. Feliz aniversário, filho! Quero mais 1000 anos de vida ao seu lado", escreveu Marisa em seu Instagram oficial.

Nos comentários da postagem, diversos famosos e seguidores também parabenizaram o filho de Marisa Orth pelo aniversário. "Alegria da vida João!", disse a atriz Drica Moraes. "Felicidades", desejou o ator e cantor Evandro Mesquita. "Parabéns ao Antônio, querida!", declarou a atriz Gloria Pires.