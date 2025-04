Marina Ruy Barbosa quebra o silêncio sobre ausência na festa de 60 anos da TV Globo

Após os fãs sentirem falta de Marina Ruy Barbosa no 'Show 60 anos' da Globo, a atriz usou as redes sociais para justificar ausência: "Infelizmente"

Na última segunda-feira, 28, foi transmitido o “Show 60 anos”, em celebração ao aniversário da TV Globo. O evento comemorativo reuniu estrelas da TV, da música e do esporte, mas chamou atenção de internautas pela falta de Marina Ruy Barbosa, que possui quase duas décadas de trajetória na emissora. Nas redes sociais, a atriz justificou sua ausência .

Um dos comentários que viralizou na web lamentava a ausência de Marina. “Marina Ruy Barbosa não participar dos 60 anos da Globo é muito triste. Ela tem quase 20 anos na casa”, disse o internauta. Atenta ao carinho do público, a artista garantiu que o motivo da ausência não foi falta de convite, mas incompatibilidade de agendas. “Infelizmente eu não consegui a data por estar trabalhando aqui na China no momento, mas estava lá de todo o meu coração”, declarou a famosa.

Mas Marina Ruy Barbosa não deixou a data passar em branco. Mais cedo, ela compartilhou nas redes sociais a capa de uma revista de 20 anos atrás, onde aparece ao lado de Fernanda Montenegro, com quem contracenou na novela Belíssima, da Globo. “60 anos da TV Globo. Tantas histórias lindas construídas juntos”, escreveu a artista.

Confira as publicações:

Infelizmente eu não consegui a data por estar trabalhando aqui na China no momento. Mas estava lá de todo o meu coração ♥️ https://t.co/8Tl6SBktdz — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) April 29, 2025

Marina Ruy Barbosa celebra 60 anos da TV Globo. Foto: Reprodução/Instagram

Como foi a celebração de 60 anos da TV Globo?

A celebração dos 60 anos da TV Globo foi marcada por emoção, nostalgia e encontros memoráveis. Após 60 horas de programação especial, a emissora reuniu na noite de segunda-feira, 28, um verdadeiro time de apresentadores, jornalistas, atores e humoristas. A festa, que aconteceu na zona oeste carioca, prestou homenagens ao Entretenimento, Jornalismo e Esporte, com referências a novelas icônicas, programas inesquecíveis e personagens que marcaram gerações.

Entre os momentos mais comentados nas redes sociais, o encontro das vilãs logo no início do show arrancou aplausos do público. Personagens como Branca (Por Amor), Nazaré (Senhora do Destino), Carminha (Avenida Brasil) e Perpétua (Tieta) dividiram o palco, resgatando memórias afetivas do público. No esporte, o narrador Luís Roberto foi o responsável por conduzir a homenagem, que incluiu apresentações das ginastas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, além da participação especial de Daiane dos Santos e de atletas olímpicos e jogadores de futebol.

Outro destaque da noite foi a homenagem ao extinto “Malhação”, encerrado em 2021 após 27 temporadas. Lulu Santos emocionou a plateia ao cantar Assim Caminha a Humanidade, trilha de abertura da primeira fase da novela adolescente. A atriz Regina Duarte também marcou presença em um clipe especial da novela “Véu de Noiva” (1969), sua primeira na emissora, em uma participação que agitou a internet pelo retorno simbólico da atriz, que está afastada das telinhas desde 2018.

