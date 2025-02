Marina Lima elogia voz de Sophie Charlotte em homenagem à cantora: ‘Que talento ela tem!’

Em entrevista à CARAS Brasil, Marina Lima fala da emoção ao assistir Sophie Charlotte cantando o sucesso Charme do Mundo, no Altas Horas deste sábado, 8

A cantora e compositora Marina Lima (69) será um dos destaques do Altas Horas deste sábado, 8. O programa, comandado por Serginho Groisman (74) na TV Globo, promete um encontro com importantes nomes da música, esporte e destaques da televisão brasileira, além de participações especiais, como a de Sophie Charlotte (35). A atriz vai homenagear a veterana cantando a música Charme do Mundo (1981), que foi tema da novela Sétimo Mundo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista se emociona ao falar sobre o momento especial e elogia a voz de Sophie. "Que talento ela tem!", afirma.

Marina relembra amizade com o pai da atriz, que morreu em 2021. “Adorei fazer esse programa! O Serginho é um cara único. Admiro muito ele. Cantei com Lobão e Cleo. E tive uma surpresa que encheu meu coração de amor: Sophie Charlotte cantou para mim uma música minha! Que voz, que talento ela tem! Fiquei realmente emocionada com ela. José Mário, o pai dela, foi meu maquiador durante anos. O melhor que eu já tive. Pena que ele nos deixou muito cedo”, diz a cantora, que completou 45 anos de carreira no ano passado.

Na atração, Sophie também falou da ligação de Marina Lima com o seu pai, e comentou sobre a veia artística da família, como seu avó, que era cantor lírico; e um recente projeto musical com Tom Veloso (28).

Ainda sobre o Altas Horas, a veterana se apresenta com sua banda e canta sucessos como Fullgás, além de receber Lobão (67), que foi seu baterista, em Me Chama; e Cleo (42), que apresenta Pessoa. A cantora dedica ainda um momento ao irmão e parceiro em muitas composições, Antônio Cícero, que morreu em outubro de 2024, optando por uma morte assistida na Suíça, devido à doença de Alzheimer.

