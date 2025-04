Marido de Gloria Pires diz que Globo foi 'injusta' com a atriz: 'Sei que não vai gostar'

Orlando Morais usou as redes sociais para dar sua opinião sobre a participação de sua esposa, a atriz Gloria Pires, na festa de 60 anos da Globo

O cantor Orlando Morais usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para dar sua opinião sobre a participação de sua esposa, a atriz Gloria Pires, na festa de 60 anos da TV Globo. No texto compartilhado, ele classificou como “injusta” a forma como ela foi tratada pela emissora.

"Depois de 54 anos de contrato, todo seu empenho, seu profissionalismo, seu talento. A Globo foi injusta com você na festa dos 60 anos. Participei dessa parceria linda!! Sei que você (Gloria Pires) não vai gostar do post. Não falo aqui como seu amor, como seu marido. Falo como brasileiro. Te amo", desabafou o cantor e compositor. A atriz não deixou um comentário no post do marido, mas curtiu a publicação.

A atriz chegou a participar das homenagens pelos 60 anos da Globo, revivendo as gêmeas Ruth e Raquel no projeto Encontro das Vilãs. Vale lembrar que Gloria Pires encerrou seu contrato com a TV Globo em 2023 após 54 anos.

Gloria Pires curte post do marido, o cantor Orlando Morais - Foto: Reprodução/Instagram

Relembre a carreira de Gloria Pires na Globo

Com apenas oito anos, a jovem atriz foi escolhida para participar da abertura da novela A Pequena Órfã, que foi ao ar no início da década de 1970. Em 1978, Gloria Pires foi escalada para o papel de Marisa, em Dancin' Days, novela de Gilberto Braga.

No ano seguinte, Gloria Pires foi escalada para viver Zuca, a protagonista de Cabocla, clássico folhetim de Benedito Ruy Barbosa, que chegou a ganhar um remake no ano de 2004. Anos depois, em 1988, a atriz encarnou a vilã Maria de Fátima em Vale Tudo. Em 1993 ela intrigou o Brasil ao interpretar as gêmeas Ruth e Raquel em Mulheres de Areia.

Em 1997 ela também arrancou admiração dos telespectadores ao interpretar Nice, a babá de Anjo Mau. Anos depois, em 2005, Gloria Pires viveu Júlia Falcão em Belíssima, de Silvio de Abreu. Paraíso Tropical (2007), Insensato Coração (2011) e Éramos Seis (2019) também estão no currículo da atriz. Recentemente, ela viveu Irene de Terra e Paixão (2023).

