Maria Fernanda Cândido fala sobre os 20 anos com o marido, Petrit Spahija

Maria Fernanda Cândido faz raro comentário sobre o seu casamento de 20 anos com o empresário Petrit Spahija: ‘Relação que se recicla'

A atriz Maria Fernanda Cândido fez um raro comentário sobre o seu casamento com o empresário Petrit Spahija. Discreta com sua vida pessoal, ela falou sobre o seu casamento de 20 anos com amado, que é o pai dos seus dois filhos:

Ao ser questionada sobre ter um relacionamento monogâmico, ela confirmou e falou sobre a trajetória do casal ao longo do relacionamento duradouro. "Somos. A nossa experiência se renovou ao longo de duas décadas. Poderia dizer que, dentro desse tempo, me casei três vezes com o mesmo cônjuge. E aí é engraçado porque, dessa maneira, a paixão reacende, de novo e de novo. É uma relação que se recicla, a gente continua com a mesma parceria. Mas nada é fácil", disse ela.

Hoje em dia, eles vivem na França. "Me mudei por causa do meu marido, que precisava retornar à França. Achei que teria uma vida mais ligada à família", disse ela, e refletiu sobre as diferenças de culturas. "Quando fui morar em Paris senti o quanto sou brasileira. Vou usar um termo que costumo falar para os meus filhos: não tenho outro chip. Já eles, que são franco-brasileiros, têm dois. Esses códigos passam por muitas instâncias, pelo modo de pensar, pelos gestos, pelo comportamento nos ambientes e tudo mais. É difícil para mim. Vou dar um exemplo: gosto de chegar a uma boulangerie e dar bom dia, puxar papo com a dona, elogiar as tortas de morango... Isso é considerado quase uma ofensa, um desrespeito com quem está esperando para ser atendido", contou.

Maria Fernanda Cândido com o filho

A atriz Maria Fernanda Cândido, de 51 anos, roubou a cena não apenas pela sua atuação na peça de teatro “Balada acima do Abismo”, no Teatro‑D‑Jaraguá, em São Paulo, mas também pela presença do filho mais velho, Thomas, de 19 anos, na noite de estreia nesta quarta-feira, 2.

Conhecida por preservar sua intimidade, a atriz foi clicada em um momento de cumplicidade com Thomas, fruto de seu casamento com o empresário francês Petrit Spahija, união consolidada desde 2005.

Maria Fernanda é mãe também de Nicolas, de 16 anos, que prefere a privacidade à exposição midiática. Apesar de não ter sido fotografado na estreia da peça, Nicolas segue sendo um importante pilar na vida da atriz.