Maria Fernanda Cândido chega aos 51 anos; atriz começou carreira após ser descoberta por vizinha

No dia 21 de maio, a atriz Maria Fernanda Cândido chega aos 51 anos. Dona de uma carreira de sucesso no cenário nacional e internacional, a estrela começou sua trajetória no mundo artístico como modelo após ser descoberta por uma vizinha. Conheça as origens da brasileira que conquistou espaço em Hollywood.

Descoberta do acaso

Maria Fernanda Cândido nasceu em Londrina, Paraná, mas seu talento e beleza a levariam a conquistar todo o Brasil. O início de sua trajetória artística, no entanto, não aconteceu nos palcos nem diante das câmeras, mas sim por obra do acaso: aos 14 anos, foi descoberta por uma vizinha produtora de moda e começou a trabalhar como modelo.

Em pouco tempo, desfilava pelas passarelas de Paris e Nova York, estampando campanhas de marcas como Dior, Prada e Versace. Apesar da carreira promissora na moda, aos 19 anos a artista decidiu retornar ao Brasil e se matriculou no curso de Terapia Ocupacional da USP.

Mesmo com o ingresso no curso da área da saúde, a paixão pela arte já batia à porta e, durante a faculdade, Maria fez testes para a MTV, ingressou em cursos de teatro e, aos poucos, foi direcionando sua carreira para a atuação, onde construiria uma obra densa e respeitada.

Estrela na televisão

Maria Fernanda estreou na televisão em 1998, mas foi no ano seguinte, com Terra Nostra, que seu nome se firmou entre os grandes da dramaturgia nacional. Como Paola, imigrante italiana na trama de Benedito Ruy Barbosa (94), encantou o público e a crítica, sendo comparada a Sophia Loren (90).

O papel lhe rendeu prêmios como o Troféu Imprensa e o Melhores do Ano, e a transformou em ícone de uma geração. Àquela altura, já era também considerada uma das mulheres mais bonitas do país.

A profundidade com que compunha suas personagens ficou ainda mais evidente em Aquarela do Brasil (2000) e Esperança (2002). Estudiosa, pesquisava os contextos históricos de cada obra, lia autores como Zélia Gattai (1916-2018) e mergulhava no universo de suas figuras com uma entrega rara.

Em 2003, chegou ao cinema como protagonista de Dom, releitura contemporânea de Dom Casmurro. Sua interpretação como Capitu lhe rendeu o Kikito de Melhor Atriz em Gramado — papel que ela voltaria a interpretar anos depois, na minissérie Capitu, de Luiz Fernando Carvalho (64).

Amadurecimento artístico

Longe de se contentar com o sucesso, Maria Fernanda trilhou uma carreira de escolhas criteriosas e multifacetadas. Em 2004, fundou a Casa do Saber ao lado de intelectuais e artistas, demonstrando que seu interesse pela cultura ia além da atuação. Fez pausas estratégicas para se dedicar à maternidade, mas nunca se afastou por completo dos palcos e telas.

Na televisão, voltou com destaque em A Força do Querer (2017), no papel de Joyce, uma mãe elegante e controladora que precisa lidar com os dilemas da transexualidade do filho. A personagem trouxe novos debates ao horário nobre e mostrou como Maria Fernanda sabia equilibrar sobriedade e emoção com rara maestria. A essa altura, a atriz já era também uma referência de maturidade e elegância para o público brasileiro.

Nos últimos anos, a carreira da atriz se expandiu internacionalmente. Em 2019, foi a protagonista feminina do aclamado Il Traditore, exibido no Festival de Cannes. Em 2021, ingressou no universo de Harry Potter, interpretando Vicência Santos em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. Também participou da série chilena El Presidente, consolidando-se como nome forte do cinema latino-americano.

