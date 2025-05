Márcia Goldschmidt revela possível retorno à Band com novo programa: ‘Muita dedicação’

A apresentadora Márcia Goldschmidt está em negociações para um possível retorno à emissora após mais de uma década; saiba os detalhes!

Márcia Goldschmidt, de 65 anos, revelou a possibilidade de retornar à Band, após 15 anos desde sua saída da emissora. Durante sua recente visita ao Brasil, além de participar do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, a comunicadora aproveitou para iniciar negociações sobre um novo projeto e, em seguida, retornou à Europa.

“Ainda estamos negociando e por enquanto não podemos dar mais detalhes. Mas posso dizer que o que for, e onde for, será feito com muita dedicação. Será bem legal para a TV brasileira. Seja o que for, farei meu melhor para a TV do Brasil e o público que sente minha falta” , disse a apresentadora ao Portal LeoDias.

As conversas seguem em andamento, mas ainda não há um acordo fechado. Segundo o veículo de imprensa, o principal entrave para a formalização do contrato é o fato de que Márcia reside na Espanha, onde mora com a família há anos. Ainda assim, ela estaria organizando uma temporada de três meses no Brasil.

Quem é Márcia Goldshmidt?

Márcia Goldschmidt, 65 anos, natural de São Paulo, é casada com Uno Rêgo, com quem tem as gêmeas Yanne e Victória, de 9 anos. Além disso, é mãe do primogênito Jimmy, fruto de um relacionamento anterior. Atualmente, ela mora na Espanha.

Durante sua passagem pela Band, entre 2001 e 2010, Márcia apresentou dois programas: Hora da Verdade (2001-2004) e Jogo da Vida (2003-2005). Já no SBT, comandou o programa Márcia.

Mágoas

Distante da televisão desde o ano de 2010, a apresentadora Márcia Goldschmidt revelou alguns detalhes da época em que trabalhava. Bastante honesta, a famosa afirmou continuar magoada com o SBT desde quando ficou na geladeira da emissora, mesmo sendo sucesso de audiência.

Em uma entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, Márcia revelou que se sentiu “um pedaço de lixo” depois de ser ignorada pela alta cúpula da emissora de Silvio Santos. Na época, a apresentadora teria recebido uma proposta irrecusável da concorrente, Globo, porém, acabou recusando para continuar em sua casa, por consideração ao chefe; confira mais detalhes!

