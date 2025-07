Márcia Dantas desabafa sobre demissão do SBT: ‘Eu não sirvo mais?’

A apresentadora Márcia Dantas relembra o choque ao ser demitida do SBT apenas um mês após reunião sobre novos projetos

A apresentadora Márcia Dantas surpreendeu ao revelar novos detalhes de sua demissão do SBT. Em entrevista no Programa Flávio Ricco, ela contou que foi demitida apenas um mês após ter uma reunião sobre novos projetos no canal.

"Eu estava na sala da diretoria, com promessas para mim em 2025. E as promessas eram: ‘Você vai ter um espaço de manhã, estamos tentando criar um programa que tenha Jornalismo, entretenimento, você é uma das nossas apostas’. Me fizeram muitas promessas no começo de dezembro", disse ela.

Então, ela contou que não guarda mágoas da emissora, mas ficou chateada com o que aconteceu. "Eu não gosto de falar em mágoa, mas fiquei muito triste. Sabe quando você gosta muito de uma pessoa e ela termina o relacionamento sem você esperar? É como se fosse isso. Eu tinha um namoro, um casamento (…) Não foi uma traição. É como se a pessoa simplesmente não quisesse mais você e te virasse as costas", declarou.

O casamento de Márcia Dantas

A apresentadora Márcia Dantas celebrou o seu casamento com o editor-chefe Rafael Bianco, do Chega Mais, em uma festa luxuosa no interior de São Paulo. Os noivos receberam seus amigos e familiares em uma casa de eventos em Araçoiaba da Serra no dia 26 de outubro de 2024 para uma comemoração repleta de alegria e romantismo.

Os noivos escolheram looks clássicos para o grande dia. Ela usou um vestido de noiva longo e bordado, com decote ombro a ombro e buquê de flores brancas. O modelito foi criado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo apostou em um terno azul marinho com uma flor branca na lapela.

A decoração do local da cerimônia e da festa contou com flores brancas e alguns detalhes de flores coloridas. Como lembrancinha do casamento, os noivos entregaram velas personalizadas.

Confira as fotos oficiais do casamento:

Casamento Márcia Dantas e Rafael Bianco - Foto: @weddingstudiobrasil