Maisa Silva brilha como repórter do Fantástico e entrevista elenco do novo filme ‘Superman’

Aos pés do Cristo Redentor, a atriz Maisa Silva conversa com James Gunn, David Corenswet e Rachel Brosnahan, astros do novo Superman

A atriz e apresentadora Maisa Silva viveu um momento especial ao se tornar “Repórter Por Um Dia” no Fantástico, da Globo. A missão? Entrevistar o elenco do aguardado filme Superman, que estreia nos cinemas brasileiros no próximo dia 10 de julho. Com o Cristo Redentor como cenário, Maisa conversou com exclusividade com o diretor James Gunn, o novo intérprete do herói, David Corenswet, e a atriz Rachel Brosnahan, que dá vida à icônica Lois Lane.

Maisa demonstrou desenvoltura e carisma ao conduzir a entrevista, arrancando declarações espontâneas e cheias de emoção dos convidados. Em um dos momentos mais marcantes, David comparou a vista do Cristo à sensação de voar como Superman: “Estar aqui em cima é muito próximo da sensação de voar. O vento, a vista… Foi uma experiência única.”

A atriz também conduziu a conversa com Rachel Brosnahan sobre o papel de Lois Lane, que, no novo filme, ganha ainda mais protagonismo. “Ela é corajosa, decidida. Mesmo nos momentos difíceis, não é fraca. E é isso que mais admiro nela”, destacou Rachel.

Experiência marcante na carreira de Maisa

O convite para integrar o time do Fantástico, ainda que de forma pontual, marca uma nova fase na trajetória da artista. Recentemente, Maisa também foi destaque como protagonista da novela “Garota do Momento”, reforçando sua versatilidade ao transitar entre atuação e apresentação.

A matéria exibida no Show da Vida teve grande repercussão nas redes sociais, com elogios à postura madura e fluida de Maisa diante de estrelas internacionais. Para muitos internautas, o momento representa “a consagração de uma estrela multifacetada da nova geração”.

Detalhes do novo Superman

Com direção de James Gunn, o novo longa da DC inaugura oficialmente o “Capítulo 1: Deuses e Monstros”. No enredo, Clark Kent tenta equilibrar sua origem kryptoniana com sua criação humana em Smallville. Além de Corenswet e Brosnahan, o elenco conta com nomes como Nicholas Hoult (Lex Luthor), Nathan Fillion (Lanterna Verde) e Isabela Merced (Hawkgirl).