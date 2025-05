Maisa chega aos 23 anos; relembre memes inesquecíveis da atriz

No ar na Globo como Bia em Garota do Momento, Maisa começou sua trajetória artística aos 3 anos e acumulou muitos memes como apresentadora mirim

No dia 22 de maio, Maisa completa 23 anos. A atriz, que atualmente interpreta a vilã Bia na novela Garota do Momento, da TV Globo, começou sua carreira aos 3 anos de idade, após chamar atenção no Programa Raul Gil. Desde então, nunca mais saiu da televisão e sua espontaneidade infantil garantiu uma série de momentos engraçados que se tornaram virais. Relembre alguns memes inesquecíveis da atriz.

"É peruca!"

Boa parte dos momentos mais divertidos de Maisa aconteceram durante sua fase como apresentadora mirim no SBT e, em muitos deles, Silvio Santos estava por perto. Um dos episódios mais lembrados é o famoso "É peruca!", que aconteceu durante uma interação com o próprio Silvio em seu programa.

Enquanto brincava de fazer "chifrinhos" no apresentador, Maisa tocou no cabelo dele e soltou, para toda a plateia: "É peruca!", disse e caiu na risada logo depois. "Cê usa peruca, Silvio Santos!", completou, arrancando gargalhadas do público e deixando o veterano sem reação.

"Já foi, moleque!"

Maisa também deixou sua marca como apresentadora do Bom Dia e Companhia, onde atendia ligações ao vivo de crianças que participavam dos jogos. Em uma dessas interações, ela perdeu a paciência de forma cômica com um telespectador que insistia em escolher uma opção inválida.

A missão era simples: escolher entre os números cinco, seis ou sete. Mas o menino repetiu duas vezes que queria o número um. A resposta da pequena apresentadora foi certeira: "Não tem! Já foi, moleque!".

"É gases!"

A sinceridade sempre foi uma marca registrada de Maisa e ela nunca teve vergonha de falar o que sentia, nem mesmo em rede nacional. Em mais um momento com Silvio Santos, a pequena revelou que estava com dor de barriga. O apresentador brincou, perguntando se ela queria ir ao banheiro.

Depois de refletir por um instante, Maisa respondeu com naturalidade: "É gases!" revelou, provocando risos da plateia. E ainda emendou, rindo: "Já soltei uns aí! O que que tem? Todo mundo solta pum".

Maisa na mala

Em outra cena inusitada ao lado de Silvio Santos, a apresentadora mirim ficou presa dentro de uma mala durante uma brincadeira e foi arrastada pelo palco pelo próprio apresentador. Apesar da dinâmica parecer estranha hoje, o público riu muito na época com a situação.

Mesmo reclamando com um "Ai, tá doendo" dito de dentro da mala, Maisa voltou ao palco depois e confrontou Silvio com bom humor, como sempre fazia nas interações com o dono do SBT.

"Rosa, João?"

Ainda no Bom Dia e Companhia, Maisa estrelou outro momento que segue rendendo memes até hoje. Durante um jogo em que o participante precisava escolher a cor de um balão, o menino chamado João escolheu... rosa.

A reação de Maisa foi imediata: "Rosa, João?", disse, sorrindo com um ar travesso. A frase virou meme nas redes sociais e até hoje é lembrada quando falamos da infância da apresentadora.

Confira esses e outros memes de Maisa:

