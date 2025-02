Luiz Bacci revela que ficou chateado ao sair da Record: 'Sem despedida'

Após 17 anos na Record TV, Luiz Bacci revela que ficou chateado pela forma como foi conduzida sua saída da emissora; veja o que ele disse

O jornalista Luiz Bacci apareceu na televisão após sua saída da Record TV no dia 17 de janeiro. Em participação no programa de Celso Portiolli, no SBT, o apresentador abriu o jogo sobre ter deixado a emissora após 17 anos.

O comunicador então desabafou sobre não ter tido a oportunidade de se despedir do público e também de conversar sobre uma possível mudança em seu programa. Bacci comentou que sentiu que, nos bastidores, acreditava-se em notas da imprensa, mas, que em nenhum momento perguntaram-lhe se as notícias sobre ele eram verdadeiras.

"Da pandemia pra cá, muita coisa mudou na minha cabeça. Comecei a sentir o peso de ter começado muito cedo. Vi que muitas pessoas que eu amava foram embora sem que eu pudesse ter curtido-as como eu gostaria. Foi o caso dos meus avós, e eu não consegui ver meus sobrinhos crescerem, não tinha feriado. Também não curtia muito a vida, só viajava de fim de semana, era pra ficar horas num lugar e voltar. Aí comecei a falar 'preciso dar um jeito na minha vida'" , começou dizendo.

"Eu queria reduzir a minha carga de trabalho. Me preparei pra investir no Instagram, que hoje é meu carro-chefe, acima da televisão inclusive. Em outubro de 2024 mandei mensagem [para a direção da Record] e falei que precisava conversar sobre meus planos para o ano que vem. E a Record não me chamou pra conversar depois da mensagem de outubro", contou.

"Eu já estava decidido que, chegando no fim de fevereiro, havia duas possibilidades: uma muito remota, que seria a permissão deles pra eu não trabalhar às sextas-feiras. Isso não seria permitido [ele acredita], não teria precedente. E aí tem a internet, eu gostaria de continuar investindo no meu portal. Como eles temiam que eu chegaria em fevereiro e daria tchau, eles resolveram antecipar minha saída. Não teve conversa", explicou.

"Eu esperava que viessem me perguntar, mas não houve essa conversa. Mas não por maldade, pela correria. No Réveillon, eu recebo a ligação de um colega apresentador da casa, e ele diz: 'estão falando que você vai pro SBT, senta com os caras e conversa'. Eu pedi pra falar e ninguém quis, eles resolveram ouvir esse barulho de nota e corredor", lamentou.

"Queria ter conversado pra engrenar a próxima história, mas não quiseram essa conversa. Fiquei muito chateado por não ter despedida . É uma vida, 17 anos, é a casa que me construiu de verdade como jornalista", revelou chateação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Por que Luiz Bacci saiu da Record?

O jornalista e apresentador Luiz Bacci surpreendeu o público na última semana ao revelar que seu contrato com a Record TV chegou ao fim. O anúncio oficial foi comunicado pela emissora, que informou que a decisão aconteceu em comum acordo.

Na última terça-feira, 21, Bacci rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito da novidade. Por meio das redes sociais, o jornalista explicou os motivos que o levaram a deixar o canal após mais de 15 anos de trabalho.

De acordo com o ex-apresentador do 'Cidade Alerta', sua saída da Record já estava nos planos devido a necessidade de descansar, uma vez que ele iniciou a carreira ainda muito jovem. Luiz Bacci explicou que começou na comunicação aos 8 anos de idade e, desde então, nunca mais parou. Leia o relato.

Leia também:Luiz Bacci já está em negociação com uma nova emissora? Saiba a verdade