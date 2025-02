Luciano Huck paga promessa que fez em 2022: 'Promessa é dívida'

No Domingão com Huck, da Globo, Luciano Huck anuncia que pagou uma promessa que fez no intervalo do Melhores do Ano de 2022. Saiba o que é

O apresentador Luciano Huck cumpriu uma promessa que fez em 2022. Na edição do Domingão com Huck, da Globo, nesta semana, ele contou que fez uma promessa no intervalo comercial do prêmio Melhores do Ano de 2022. Agora, em 2025, ele pagou a ‘dívida' e gravou tudo .

O marido de Angélica contou que prometeu dar uma casa para uma mulher que foi homenageada no Melhores do Ano de 2022. Na época, ele contou a história de Nalvinha, da comunidade da Ilha de Deus, no Recife. Ela é a presidente da ONG Saber Viver, que foi fundada para ajudar a comunidade e oferece aulas, cursos profissionalizantes e educação socioambiental para os moradores da região.

Nalvinha viva de aluguel e Luciano prometeu que daria uma casa para ela. "Eu fiz uma promessa em 2022. A gente contou a história da Nalvinha - ela foi uma das homenageadas do Inspiração do Melhores do Ano. Nalvinha, quando recebeu o Inspiração, a gente começou a falar o que tinha acontecido. E eu fiz uma promessa para ela no comercial. Nunca ninguém viu essa imagem”, disse ele.

Então, o programa exibiu uma interação de Nalvinha com Paulo Vieira e Luciano Huck nos bastidores da premiação, na qual o humorista contou que a senhora tinha o desejo de conhecer o Rio de Janeiro como turista. Então, Huck disse que daria uma casa para Nalvinha e Paulo iria organizar a viagem de férias da senhora. "Eu não sei se o Paulo Vieira cumpriu a promessa dele. Mas eu vou cumprir a minha. Porque promessa é dívida. Está começando o Fazer o Bem, Não Importa a Quem”, disse ele.

Com isso, Huck deu um apartamento todo mobiliado para Nalvinha. "Aqui ninguém vai encostar, é o seu cantinho. É o mínimo que a gente pode fazer por você, que já fez tanto. Você seguiu fazendo o bem. Esse apartamento é por todas as crianças e jovens que você transformou. Que seja um lugar para você recarregar suas energias", disse ele.

Conheça o apartamento que Luciano Huck deu para a participante do Domingão com Huck: