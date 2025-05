Luciano Huck expõe briga após reconciliação entre Dona Déa e Lívia Andrade: 'Pararam'

Dona Déa Lúcia e Lívia Andrade protagonizaram uma reconciliação no Domingão com Huck, surpreendendo até mesmo Luciano Huck

Um momento especial pegou o público do Domingão com Huck de surpresa neste domingo, 11. Isso porque Dona Déa Lúcia e Lívia Andrade protagonizaram uma reconciliação no palco, surpreendendo até mesmo o apresentador Luciano Huck, que revelou detalhes do desentendimento entre elas.

"Olha que momento emocionante das duas ali, eu gostei. O que aconteceu neste abraço para as duas estarem chorando?", disse Luciano. Comovida com a situação, Dona Déa respondeu: "Eu falei assim: 'Lívia, vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou?'". "Lógico, porque a gente se ama", respondeu a loira. "Vocês estão me dando um presente de Dia das Mães", comemorou o apresentador.

Em seguida, Luciano explicou o que aconteceu entre elas: "Olhei as duas se abraçando e achei estranho. Porque quando a gente começou a juntar a nossa tropa aqui, a original, que era eu, Lívia, Dona Déa, Padre Fábio e Flávia Alessandra, essas duas eram uma paixão, não se desgrudavam o dia inteiro. E, de repente, a gente não sabe o porquê, elas pararam de se falar."

O apresentador ainda comentou que o afastamento entre as duas nunca foi explorado na TV. "As duas são muito inteligentes e isso nunca apareceu na televisão. Quando olhei para o lado agora e vi as duas se agarrando […] Eu amo vocês duas e estou muito feliz, a senhora me deu um presente de Dia das Mães", encerrou ele, emocionado.

E Lívia, por sua vez, explicou o motivo do afastamento. "Nós duas somos mulheres de personalidades muito fortes. A gente tem uma maneira de defesa na vida, para não sofrer. Então a gente é casca grossa. Mas o mais legal é que ninguém nunca soube, porque a gente sempre se respeitou acima de qualquer coisa."

Veja como foi o momento entre Lívia Andrade e Dona Déa: