Luciana Gimenez vive experiência difícil na Batalha do Lip Sync: 'Me joguei de corpo e alma'

Luciana Gimenez relata experiência de participar da Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck

Luciana Gimenez (55) está pronta para brilhar na estreia da nova temporada da Batalha do Lip Sync, no Domingão, neste domingo, 9. A apresentadora do Super Pop, da RedeTV!, vai duelar contra Rodrigo Faro (51), que no final do ano passado encerrou contrato com a Record.

Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa avisa que não está para brincadeira e mergulhou no universo de duas estrelas da música para proporcionar performances de tirar o fôlego do público. Ela ainda faz mistério, mas revela que o clima com o adversário é dos melhores.

"Me joguei de corpo e alma para interpretar duas potências do entretenimento! Tivemos diversos ensaios de preparação para entregar a melhor perfomance ao público de casa! Adorei viver essa experiência e mal posso esperar pelo resultado na TV hoje!", conta.

Entrar no Batalha do Lip Sync não foi tarefa fácil, Gimenez revela que imprimir os trejeitos dos artistas a fez sair da sua zona de conforto. Foram alguns ensaios nesta semana até o momento da gravação nos Estúdios Globo, no Rio.

"O maior desafio foi incorporar cada uma das personalidades que vou dublar! São pessoas muito peculiares, com trejeitos e características muito marcantes! Durante todos os ensaios, uma das minhas principais preocupações era captar esses elementos!", revela.

Nos bastidores, a apresentadora se encontrou com seu adversário e garantiu que, apesar de não estar para brincadeira, leva o clima de disputa com bom humor. Os dois são amigos de longa data, o que torna o clima ainda mais divertido.

"O Rodrigo é um grande amigo e parceiro de profissão, o clima foi de diversão do início ao fim! Nós dois encaramos esse desafio com muito bom humor e alegria!", conclui.

VEJA ENCONTRO DOS PARTICIPANTES DA BATALHA DO LIP SYNC:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

LEIA TAMBÉM:Médico faz alerta sobre diagnóstico de Mingau, do Ultraje a Rigor: 'Requisitos de gravidade'