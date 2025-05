Lucélia Santos conta se deseja voltar às novelas após 21 anos afastada

A atriz Lucélia Santos fez sua última novela no Brasil em 2001, quando atuou em 'Malhação': 'Tive e tenho uma história única na TV'

A atriz Lucélia Santos, que viveu a Escrava Isaura em 1976, abriu o coração ao falar sobre o desejo de voltar a atuar em novelas do Brasil. Longe dos folhetins da TV Globo desde 2001, quando esteve no elenco de 'Malhação', a veterana ressaltou o orgulho que sente de sua trajetória nas telinhas e nos cinemas.

Em entrevista ao 'Gshow', Lucélia revelou que deseja, sim, retornar às novelas. " Sim, gostaria. Só não sei imaginar qual personagem seria adequada a mim. Tive e tenho uma história única na TV e no cinema. Algo que extrapolou as expectativas…", declarou ela.

"Minha carreira não poderia ser construída por IA e nem seria recomendada como receita a ninguém. Foi única! É uma bela história da qual muito me orgulho. Tenho um imenso carinho por todos os trabalhos que fiz, sem exceção. Essas novelas eram boas demais, bem escritas", completou a atriz.

Fora do Brasil, Lucélia fez uma participação em 'Na Corda Bamba', trama exibida em Portugal entre 2019 e 2020. Na Globo, a veterana também esteve em novelas como 'Locomotivas' (1977), 'Ciranda de Pedra' (1981), 'Guerra dos Sexos' (1983), 'Vereda Tropical' (1984), 'Sinhá Moça' (1986), entre outras.

Lucélia Santos rasga elogios ao filho, Pedro Neschling

Lucélia Santos (67) – que retornou aos palcos na pele da icônica Madame Clessi, na peça Vestido de Noiva, no Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, em São Paulo – tece elogios ao ator, roteirista e diretor Pedro Neschling (42), em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

A veterana fala com orgulho do filho, que brilhou na pele de Eriberto no remake de Renascer, da TV Globo, após 11 anos longe das novelas. "Inteligente, sensível e talentoso", ressalta. A eterna Escrava Isaura pontua características no herdeiro que mais lhe chamam a atenção e lamenta não curtir mais tempo na companhia do filho; confira o bate-papo completo com Lucélia Santos!

