Lucas Guimarães fala de seu programa no SBT: 'É a cara do povo brasileiro'

No The Noite com Danilo Gentili, o influenciador Lucas Guimarães fala sobre seu casamento, curiosidades da sua vida e seu novo programa; confira!

O influencer e empresário Lucas Guimarães é o convidado do The Noite desta quarta-feira, 5, e vai falar sobre sua estreia como apresentador no SBT, com o lançamento de seu novo programa Eita, Lucas!, que estreia neste sábado, 9, às 14h (horário de Brasília).

Em conversa com Danilo Gentili, Lucas revela o que o público pode esperar de sua nova atração, que promete muita emoção e convidados especiais. "Tudo o que é novo assusta, mas é aquele susto bom. É um programa que é a cara do povo brasileiro e que vou mostrar o mais importante: o coração", comenta.

"Meu sonho sempre foi ter uma emissora que me notasse, então investia em quadros (nas minhas redes sociais) com a cara do povo. Amo filmar, mas amo ainda mais ser filmado e ter essa ideia de ajudar as pessoas. É isso o que elas precisam e gostam de ver", diz o empresário, que fará sua estreia como apresentador na TV, realizando o desejo de ter um programa com participações.

Além disso, ao contrário da maioria dos programas gravados em estúdios, Lucas destaca os desafios de gravar externas por diversas partes do Brasil. "É um programa muito desafiador porque eu rodo o Brasil. Preciso que não chova, que tenha um sol maravilhoso. É gravado externo, do nada eu monto um palco em uma praça pública."

Em relação à sua vida pessoal, Lucas compartilha detalhes sobre seu casamento de mais de 15 anos com Carlinhos Maia. "Somos um casal muito transparente. Nossa realidade nos fez nos aproximar do povo. Quando estávamos separados, começamos a falar como se estivéssemos em casa com a família, escancaramos tudo. Somos um casal muito real e verdadeiro, sem frescura. Quando brigamos, falamos que brigamos, e quando estamos bem, falamos também. Nem tudo são flores e perfeito, mas é a nossa verdade que nos conecta com o público", encerra.

