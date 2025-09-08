CARAS Brasil
  Lucas Guimarães celebra a primeira gravação do seu programa em estúdio no SBT
TV / Bastidores

Lucas Guimarães celebra a primeira gravação do seu programa em estúdio no SBT

Lucas Guimarães recebe o carinho dos amigos nos bastidores de gravação especial do programa ‘Eita Lucas’ no SBT

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 18h45 - Atualizado às 19h37

Lucas Guimarães no programa 'Eita Lucas'
Lucas Guimarães no programa 'Eita Lucas' - Foto: Eunivan

O apresentador Lucas Guimarães viveu um domingo especial no último final de semana. Isso porque ele teve a oportunidade de gravar pela primeira vez o programa ‘Eita Lucas’ em um estúdio no SBT. Depois de uma temporada viajando pelo Brasil, ele conquistou o seu estúdio na sede da emissora e é só alegria com a nova fase.

Nos bastidores, Lucas foi surpreendido com uma festa intimista organizada pelos amigos Thayse Teixeira, Guto e Amanda Vasconcelos, que fizeram questão de prestigiá-lo no dia importante. Ele ganhou bolo, salgadinhos e camisetas personalizadas com o nome do programa para celebrar a data especial.

“Ver o Eita Lucas crescendo é a realização de um sonho. Sou muito grato a Deus, à minha equipe, todos amigos e meu público de milhões, que está ligadinho todos os sábados no SBT”, disse ele.

A gravação contou com plateia e deverá ser exibida no início de outubro na TV.

Lucas Guimarães e a fase solteiro

O apresentador e influenciador digital Lucas Guimarães está solteiro depois do fim do casamento com Carlinhos Maia e confessou que não pensa em engatar um novo romance tão cedo. Em um desabafo na madrugada desta terça-feira, 12, ele contou que está com preguiça de paquerar para viver um novo affair. 

"Eu tô trabalhando tanto que tô com preguiça até de paquerar. Recebo várias mensagens de homem, mulher, menino, menina, menine… mas quando vejo, penso: ‘Vou nada. Começar uma conversa agora? Tô com preguiça’. Aí tem um monte de gente que manda mensagem, isso, aquilo… O tempo que eu tenho é pra descansar e amanhã já acordo tendo que trabalhar. Tem como não, eu não tenho tempo nem de paquerar", disse ele. 

E completou: "E outro povo fica falando bem assim: ‘Bora, reaja! Vai, se joga! Vai não sei pra onde’! Gente, eu não tenho alma de quenga não, viu? Nada contra quem é — cada um faz da sua vida, do seu furor e das suas partes íntimas o que quiser —, mas minha parada é outra. Então, vocês ficam querendo que eu reaja de uma forma que eu não sou… Não sou santo! Mas não queiram fazer de mim uma coisa que eu não sou, não. No momento certo, enfim, o que eu tiver de fazer, eu vou fazer. E eu vou viajar também, que eu vou ter umas eras no início de setembro. E daí, enfim, viver uma vida louca, meter o doidão, to nem ai". 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Lucas Guimarães

